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Раздел: Экономика  
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ПФУ: Пенсии за март профинансированы на 70%

ПФУ: Пенсии за март профинансированы на 70%Пенсии за март профинансированы на 70,5% месячной потребности.

“По состоянию на 16 марта 2018 года на выплату пенсий направлено 21,3 млрд гривен, что составляет 70,5% месячной потребности. Финансирование и выплата пенсий происходит по установленному графику , - рассказали в ПФУ, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua

При этом в Казначействе сообщили, что они 15 марта направили на выплату пенсий и другие расходы Пенсионного фонда 2 млрд 248,4 млн гривен.

“В период с 1 по 15 марта проведены выплаты за март 2018 на общую сумму 18 млрд 790,6 млн гривен”, — добавили в Казначействе.

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Как сообщалось, в Украине макроэкономическая ситуация остается неустойчивой, а уязвимость фискальной системы за последние годы возросла.
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 Теги: пенсии, финансирование

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Сегодня, 13:25 » Автор: Татьяна Ларина
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