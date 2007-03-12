Раздел: Экономика
Нацбанк проведет крупную проверку банков
Оценка будет осуществляться по состоянию на 1 января и будет состоять из трех этапов.
Национальный банк Украины (НБУ) проведет в 2018 году оценку устойчивости 25 украинских банков, на которые совокупно приходится 93% активов банковского сектора, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вероятно.
НБУ отмечает, что это учреждения, которые являются крупнейшими по среднему значению двух показателей: взвешенных на риск активов и депозитов населения.
Такими банками станут: Приватбанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Райффайзен Банк Аваль, Альфа-банк, Укргазбанк, ПУМБ, УкрСиббанк, Сбербанк, Укрсоцбанк, ОТП Банк, банк Пивденный, Креди Агриколь банк, Проминвестбанк, ТАСкомбанк, Прокредит банк, Кредобанк, ВТБ банк, банк Кредит Днепр, Мегабанк, банк Восток, А-банк, Идея банк, Универсал банк и банк Инвестиций и сбережений.
Регулятор уточняет, что оценка будет осуществляться по состоянию на 1 января и будет состоять из трех этапов. Первый будет включать проверку аудиторскими компаниями качества активов банка и приемлемости обеспечения по кредитам; второй — экстраполяцию Нацбанком результатов первого этапа и оценку достаточности капитала банка; третий — оценку НБУ достаточности капитала банка по результатам стресс-тестирования по базовому и неблагоприятному макроэкономическим сценариям.
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Банки, которые по итогам оценки устойчивости будут нуждаться в капитале, должны будут до конца года разработать и выполнить программу капитализации и/или план мероприятий для поддержания или восстановления уровня капитала. Результаты оценки устойчивости будут обнародованы до конца года.
Национальный банк Украины (НБУ) проведет в 2018 году оценку устойчивости 25 украинских банков, на которые совокупно приходится 93% активов банковского сектора, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вероятно.
НБУ отмечает, что это учреждения, которые являются крупнейшими по среднему значению двух показателей: взвешенных на риск активов и депозитов населения.
Такими банками станут: Приватбанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Райффайзен Банк Аваль, Альфа-банк, Укргазбанк, ПУМБ, УкрСиббанк, Сбербанк, Укрсоцбанк, ОТП Банк, банк Пивденный, Креди Агриколь банк, Проминвестбанк, ТАСкомбанк, Прокредит банк, Кредобанк, ВТБ банк, банк Кредит Днепр, Мегабанк, банк Восток, А-банк, Идея банк, Универсал банк и банк Инвестиций и сбережений.
Регулятор уточняет, что оценка будет осуществляться по состоянию на 1 января и будет состоять из трех этапов. Первый будет включать проверку аудиторскими компаниями качества активов банка и приемлемости обеспечения по кредитам; второй — экстраполяцию Нацбанком результатов первого этапа и оценку достаточности капитала банка; третий — оценку НБУ достаточности капитала банка по результатам стресс-тестирования по базовому и неблагоприятному макроэкономическим сценариям.
Читайте также: Нацбанк начинает проверку мелких банков
Банки, которые по итогам оценки устойчивости будут нуждаться в капитале, должны будут до конца года разработать и выполнить программу капитализации и/или план мероприятий для поддержания или восстановления уровня капитала. Результаты оценки устойчивости будут обнародованы до конца года.
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