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Раздел: Экономика  
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Украинцам рассказали о важном нововведении в платежках за газ

Украинцам рассказали о важном нововведении в платежках за газВпереди нас ждут большие перемены.

В платежках украинцев за газ исчезнут единицы объема – кубометры, вместо них будут указываться только энергетические единицы – мегаджоули (МДж), киловатты в час (кВт-ч) или гигакалории (Гкал).

Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Укртрансгаз" – оператора газотранспортной системы Украины, пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

Новая система будет внедрена в рамках перехода страны на европейские стандарты учета энергоресурсов, говорится в сообщении.

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"Впереди нас ждут большие перемены - Украина должна перейти от старых советских стандартов к новым, принятым в странах ЕС. Например, если мы сейчас измеряем газ в кубических метрах, то в будущем перейдем на энергетические единицы - в МДж или кВт * ч или Гкал.
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 Теги: газ, Украина, платежки

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Сегодня, 19:51 » Автор: Едгар Букмирза
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