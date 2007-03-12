Пассажирские авиаперевозки в Украине продолжают стремительно расти

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

Украинские авиакомпании увеличили пассажирские перевозки Международные перевозки выросли на 41,8% и составили 4,127 млн человек.

Каковы убытки украинских аэропортов за последний год Коммерческие рейсы отечественных и иностранных авиакомпаний обслуживали 20 украинских аэропортов.