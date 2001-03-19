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Раздел: Экономика  
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Всем назло: Mastercard будет работать с криптовалютами

Всем назло: Mastercard будет работать с криптовалютамиMastercard начнет работать с биткойном

Компания Mastercard заявила о готовности работать с национальными криптовалютами. Среди основных преимущества в Мастеркард отметили тот факт, что эмитентом таких криптовалют является центральные банки.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на bitexpert.io.

Кроме того, национальная криптовалюта полностью подкреплена реальными ценностями, а клиенты будут идентифицированы. Все это делает криптовалютное направление для Mastercard достаточно интересным.

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В ближайшее время Mastercard начнет работать с биткойном, но только в Японии и Сингапуре, где криптовалюта легализована. Основываясь на возможных рисках, компания не строит планы наперед и может в любой момент закрыть проект.
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 Теги: Mastercard, биткойн

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Сегодня, 19:41 » Автор: Едгар Букмирза
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