Раздел: Экономика
Всем назло: Mastercard будет работать с криптовалютами
Mastercard начнет работать с биткойном
Компания Mastercard заявила о готовности работать с национальными криптовалютами. Среди основных преимущества в Мастеркард отметили тот факт, что эмитентом таких криптовалют является центральные банки.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на bitexpert.io.
Кроме того, национальная криптовалюта полностью подкреплена реальными ценностями, а клиенты будут идентифицированы. Все это делает криптовалютное направление для Mastercard достаточно интересным.
Читайте также: MasterCard перевела платежи на блокчейн
В ближайшее время Mastercard начнет работать с биткойном, но только в Японии и Сингапуре, где криптовалюта легализована. Основываясь на возможных рисках, компания не строит планы наперед и может в любой момент закрыть проект.
Компания Mastercard заявила о готовности работать с национальными криптовалютами. Среди основных преимущества в Мастеркард отметили тот факт, что эмитентом таких криптовалют является центральные банки.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на bitexpert.io.
Кроме того, национальная криптовалюта полностью подкреплена реальными ценностями, а клиенты будут идентифицированы. Все это делает криптовалютное направление для Mastercard достаточно интересным.
Читайте также: MasterCard перевела платежи на блокчейн
В ближайшее время Mastercard начнет работать с биткойном, но только в Японии и Сингапуре, где криптовалюта легализована. Основываясь на возможных рисках, компания не строит планы наперед и может в любой момент закрыть проект.
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