Всем назло: Mastercard будет работать с криптовалютами

Mastercard начнет работать с биткойном



Компания Mastercard заявила о готовности работать с национальными криптовалютами. Среди основных преимущества в Мастеркард отметили тот факт, что эмитентом таких криптовалют является центральные банки.



Об этом пишет



Кроме того, национальная криптовалюта полностью подкреплена реальными ценностями, а клиенты будут идентифицированы. Все это делает криптовалютное направление для Mastercard достаточно интересным.



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В ближайшее время Mastercard начнет работать с биткойном, но только в Японии и Сингапуре, где криптовалюта легализована. Основываясь на возможных рисках, компания не строит планы наперед и может в любой момент закрыть проект.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Компания Mastercard заявила о готовности работать с национальными криптовалютами. Среди основных преимущества в Мастеркард отметили тот факт, что эмитентом таких криптовалют является центральные банки.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на bitexpert.io Кроме того, национальная криптовалюта полностью подкреплена реальными ценностями, а клиенты будут идентифицированы. Все это делает криптовалютное направление для Mastercard достаточно интересным.В ближайшее время Mastercard начнет работать с биткойном, но только в Японии и Сингапуре, где криптовалюта легализована. Основываясь на возможных рисках, компания не строит планы наперед и может в любой момент закрыть проект.



