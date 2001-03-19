Раздел: Экономика
В Кабмине изменят список предприятий, которые собрались приватизировать
Рабочая группа обновлена с целью эффективной координации органов власти.
Обновленная рабочая группа по приватизации Кабмина сформирует основные критерии отбора и обновит на следующем заседании перечень ключевых предприятий для приватизации в 2018 году.
Об этом сообщает пресс-служба правительства, пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Соответствующее решение принято на первом заседании рабочей группы под председательством министра Кабинета министров Украины, председателя Офиса реформ КМУ Александра Саенко.
Участие в разработке критериев и подготовке перечня примут Минэкономразвития и торговли, Фонд государственного имущества (ФГИ) при поддержке Стратегической группы советников по поддержке реформ в Украине (SAGSUR) и международных экспертов.
По оценке участников рабочей группы, необходимо, в первую очередь, ускорить передачу подлежащих приватизации госредприятий в сферу управления ФГИ с привлечением к регулярным встречам Министерство юстиции, ФГИ и соответствующих министерств, подготовить необходимую нормативную базу для внедрения нового закона о приватизации и рассмотреть ее на специальном заседании правительства в апреле этого года.
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"Есть шанс начать эффективный и прозрачный процесс приватизации. Нам нужны реальные результаты. Новый закон позволяет ввести новые процедуры, теперь возникает вопрос имплементации. Задача нашей группы - сдвинуть процесс приватизации с места", - цитирует пресс-служба Саенко.
Обновленная рабочая группа по приватизации Кабмина сформирует основные критерии отбора и обновит на следующем заседании перечень ключевых предприятий для приватизации в 2018 году.
Об этом сообщает пресс-служба правительства, пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Соответствующее решение принято на первом заседании рабочей группы под председательством министра Кабинета министров Украины, председателя Офиса реформ КМУ Александра Саенко.
Участие в разработке критериев и подготовке перечня примут Минэкономразвития и торговли, Фонд государственного имущества (ФГИ) при поддержке Стратегической группы советников по поддержке реформ в Украине (SAGSUR) и международных экспертов.
По оценке участников рабочей группы, необходимо, в первую очередь, ускорить передачу подлежащих приватизации госредприятий в сферу управления ФГИ с привлечением к регулярным встречам Министерство юстиции, ФГИ и соответствующих министерств, подготовить необходимую нормативную базу для внедрения нового закона о приватизации и рассмотреть ее на специальном заседании правительства в апреле этого года.
Читайте также: В Кабмине согласились на продажу пяти крупнейших предприятий
"Есть шанс начать эффективный и прозрачный процесс приватизации. Нам нужны реальные результаты. Новый закон позволяет ввести новые процедуры, теперь возникает вопрос имплементации. Задача нашей группы - сдвинуть процесс приватизации с места", - цитирует пресс-служба Саенко.
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