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Раздел: Экономика  
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В Кабмине изменят список предприятий, которые собрались приватизировать

В Кабмине изменят список предприятий, которые собрались приватизироватьРабочая группа обновлена с целью эффективной координации органов власти.

Обновленная рабочая группа по приватизации Кабмина сформирует основные критерии отбора и обновит на следующем заседании перечень ключевых предприятий для приватизации в 2018 году.

Об этом сообщает пресс-служба правительства, пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Соответствующее решение принято на первом заседании рабочей группы под председательством министра Кабинета министров Украины, председателя Офиса реформ КМУ Александра Саенко.

Участие в разработке критериев и подготовке перечня примут Минэкономразвития и торговли, Фонд государственного имущества (ФГИ) при поддержке Стратегической группы советников по поддержке реформ в Украине (SAGSUR) и международных экспертов.

По оценке участников рабочей группы, необходимо, в первую очередь, ускорить передачу подлежащих приватизации госредприятий в сферу управления ФГИ с привлечением к регулярным встречам Министерство юстиции, ФГИ и соответствующих министерств, подготовить необходимую нормативную базу для внедрения нового закона о приватизации и рассмотреть ее на специальном заседании правительства в апреле этого года.

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"Есть шанс начать эффективный и прозрачный процесс приватизации. Нам нужны реальные результаты. Новый закон позволяет ввести новые процедуры, теперь возникает вопрос имплементации. Задача нашей группы - сдвинуть процесс приватизации с места", - цитирует пресс-служба Саенко.
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 Теги: Кабмин, приватизация

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Сегодня, 22:05 » Автор: Едгар Букмирза
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