Раздел: Экономика
Валюта в обменниках вернулась к падению
В киевских обменниках по состоянию на вторник, 20 марта, доллар подешевел в продаже и в покупке.
Стоимость покупки доллара в киевских обменных пунктах сегодня, 20 марта, составляет 26,40 гривны, евро - 32,75 гривны. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Униан.
Как отмечается, продать доллары в обменниках можно за 26,30 гривны, а евро - за 32,60 гривны за одну денежную единицу.
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Напомним, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков 19 марта повысился по сравнению с 16 марта на 6,53 коп. до 26,7182 UAH/USD, курс покупки - на 7 коп. до 26,2955 UAH/USD.
Стоимость покупки доллара в киевских обменных пунктах сегодня, 20 марта, составляет 26,40 гривны, евро - 32,75 гривны. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Униан.
Как отмечается, продать доллары в обменниках можно за 26,30 гривны, а евро - за 32,60 гривны за одну денежную единицу.
Читайте также: Fitch улучшило прогноз рейтинга украинского металлургического гиганта
Напомним, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков 19 марта повысился по сравнению с 16 марта на 6,53 коп. до 26,7182 UAH/USD, курс покупки - на 7 коп. до 26,2955 UAH/USD.
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