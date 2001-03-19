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Раздел: Экономика  
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Валюта в обменниках вернулась к падению

Валюта в обменниках вернулась к падениюВ киевских обменниках по состоянию на вторник, 20 марта, доллар подешевел в продаже и в покупке.

Стоимость покупки доллара в киевских обменных пунктах сегодня, 20 марта, составляет 26,40 гривны, евро - 32,75 гривны. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Униан.

Как отмечается, продать доллары в обменниках можно за 26,30 гривны, а евро - за 32,60 гривны за одну денежную единицу.

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Напомним, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков 19 марта повысился по сравнению с 16 марта на 6,53 коп. до 26,7182 UAH/USD, курс покупки - на 7 коп. до 26,2955 UAH/USD.
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 Теги: обменники, валюта

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Сегодня, 13:46 » Автор: Богдан Процив
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