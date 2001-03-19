Раздел: Экономика
Швейцарская авиакомпания возвращается в Украину
Рейсы будут осуществляться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.
Швейцарская авиакомпания Swiss Airlines возобновляет рейсы Киев - Цюрих.
Об этом сообщила пресс-служба международного аэропорта Борисполь, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Українські Новини.
Рейсы будут осуществляться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.
Swiss International Airlines (SWISS) - крупнейшая авиакомпания Швейцарии, выполняющая регулярные рейсы в европейские страны, страны Северной и Южной Америки, Африки и Азии.
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В 2013 году Swiss Airlines открыла рейс Киев - Цюрих. Однако с 2014 года по экономическим причинам авиакомпания прекратила летать в Украину.
Швейцарская авиакомпания Swiss Airlines возобновляет рейсы Киев - Цюрих.
Об этом сообщила пресс-служба международного аэропорта Борисполь, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Українські Новини.
Рейсы будут осуществляться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.
Swiss International Airlines (SWISS) - крупнейшая авиакомпания Швейцарии, выполняющая регулярные рейсы в европейские страны, страны Северной и Южной Америки, Африки и Азии.
Читайте также: Фермеры угрожают снова заблокировать трассы: названа причина
В 2013 году Swiss Airlines открыла рейс Киев - Цюрих. Однако с 2014 года по экономическим причинам авиакомпания прекратила летать в Украину.
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