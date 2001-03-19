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Раздел: Экономика  
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Швейцарская авиакомпания возвращается в Украину

Швейцарская авиакомпания возвращается в Украину Рейсы будут осуществляться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Швейцарская авиакомпания Swiss Airlines возобновляет рейсы Киев - Цюрих.

Об этом сообщила пресс-служба международного аэропорта Борисполь, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Українські Новини.

Рейсы будут осуществляться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Swiss International Airlines (SWISS) - крупнейшая авиакомпания Швейцарии, выполняющая регулярные рейсы в европейские страны, страны Северной и Южной Америки, Африки и Азии.

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В 2013 году Swiss Airlines открыла рейс Киев - Цюрих. Однако с 2014 года по экономическим причинам авиакомпания прекратила летать в Украину.
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 Теги: авиакомпания, Швейцария

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Сегодня, 15:03 » Автор: Богдан Процив
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