Раздел: Экономика
Россия не нужна: Украина нашла новый источник поставок газа
Газ будут поставлять через терминал в Польше.
Президент Украины Петр Порошенко договорился о поставках в Украину сжиженного газа.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.
"Мы договорились о том, что Катар готов предоставить нам сжиженный газ", - заявил президент Украины.
"...Источники поставки сжиженного газа от надежного партнера Украины - Катара - создадут уникальные возможности повышения нашей энергетической безопасности", - также отметил он.
Вероятно, газ будут поставлять через терминал в Польше или же по турецкому маршруту через Босфор.
Читайте также: Украина предупредила ЕС об угрозе для поставок газа
Переговоры касательно поставки газа должны пройти в скором времени.
Президент Украины Петр Порошенко договорился о поставках в Украину сжиженного газа.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.
"Мы договорились о том, что Катар готов предоставить нам сжиженный газ", - заявил президент Украины.
"...Источники поставки сжиженного газа от надежного партнера Украины - Катара - создадут уникальные возможности повышения нашей энергетической безопасности", - также отметил он.
Вероятно, газ будут поставлять через терминал в Польше или же по турецкому маршруту через Босфор.
Читайте также: Украина предупредила ЕС об угрозе для поставок газа
Переговоры касательно поставки газа должны пройти в скором времени.
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