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Раздел: Экономика  
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Россия не нужна: Украина нашла новый источник поставок газа

Россия не нужна: Украина нашла новый источник поставок газаГаз будут поставлять через терминал в Польше.

Президент Украины Петр Порошенко договорился о поставках в Украину сжиженного газа.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.

"Мы договорились о том, что Катар готов предоставить нам сжиженный газ", - заявил президент Украины.

"...Источники поставки сжиженного газа от надежного партнера Украины - Катара - создадут уникальные возможности повышения нашей энергетической безопасности", - также отметил он.

Вероятно, газ будут поставлять через терминал в Польше или же по турецкому маршруту через Босфор.

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Переговоры касательно поставки газа должны пройти в скором времени.
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 Теги: Россия, газ, Польша

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Сегодня, 19:00 » Автор: Едгар Букмирза
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