Это только начало: все активы "Газпрома" в Украине арестованы

Министерство юстиции обещает взыскать с «Газпрома» штраф.



Все активы российского «Газпрома», которые находились на украинской территории Украины, описаны, арестованы и переданы в государственный бюджет Украины. Всего было арестовано активов на 100 млн гривен. Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.



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Министерство юстиции обещает взыскать с «Газпрома» штраф, наложенный по решению украинского суда в деле по инициативе Антимонопольного комитета. Расследование в отношении «Газпрома» началось в 2015 году. В начале 2016-го Антимонопольный комитет наложил на российскую компанию штраф за злоупотребление доминирующим положением на рынке услуг по транзиту природного газа по территории Украины. «Газпром» проиграл апелляцию в украинских судах.



«Все, что было у Газпрома на территории Украины, было описано, арестовано и взыскано в государственный бюджет. Это свыше 100 млн грн, которые уже попали в украинский бюджет», — отметил министр.



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Напомним, по решению Стокгольмского арбитража «Газпром» должен доплатить «Нафтогазу» 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Все активы российского «Газпрома», которые находились на украинской территории Украины, описаны, арестованы и переданы в государственный бюджет Украины. Всего было арестовано активов на 100 млн гривен. Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua Министерство юстиции обещает взыскать с «Газпрома» штраф, наложенный по решению украинского суда в деле по инициативе Антимонопольного комитета. Расследование в отношении «Газпрома» началось в 2015 году. В начале 2016-го Антимонопольный комитет наложил на российскую компанию штраф за злоупотребление доминирующим положением на рынке услуг по транзиту природного газа по территории Украины. «Газпром» проиграл апелляцию в украинских судах.«Все, что было у Газпрома на территории Украины, было описано, арестовано и взыскано в государственный бюджет. Это свыше 100 млн грн, которые уже попали в украинский бюджет», — отметил министр.Напомним, по решению Стокгольмского арбитража «Газпром» должен доплатить «Нафтогазу» 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.



