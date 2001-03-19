Раздел: Экономика
Это только начало: все активы "Газпрома" в Украине арестованы
Министерство юстиции обещает взыскать с «Газпрома» штраф.
Все активы российского «Газпрома», которые находились на украинской территории Украины, описаны, арестованы и переданы в государственный бюджет Украины. Всего было арестовано активов на 100 млн гривен. Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.
Министерство юстиции обещает взыскать с «Газпрома» штраф, наложенный по решению украинского суда в деле по инициативе Антимонопольного комитета. Расследование в отношении «Газпрома» началось в 2015 году. В начале 2016-го Антимонопольный комитет наложил на российскую компанию штраф за злоупотребление доминирующим положением на рынке услуг по транзиту природного газа по территории Украины. «Газпром» проиграл апелляцию в украинских судах.
«Все, что было у Газпрома на территории Украины, было описано, арестовано и взыскано в государственный бюджет. Это свыше 100 млн грн, которые уже попали в украинский бюджет», — отметил министр.
Читайте также: Активы банков Украины выросли на 7 миллиардов гривен
Напомним, по решению Стокгольмского арбитража «Газпром» должен доплатить «Нафтогазу» 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.
Все активы российского «Газпрома», которые находились на украинской территории Украины, описаны, арестованы и переданы в государственный бюджет Украины. Всего было арестовано активов на 100 млн гривен. Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.
Министерство юстиции обещает взыскать с «Газпрома» штраф, наложенный по решению украинского суда в деле по инициативе Антимонопольного комитета. Расследование в отношении «Газпрома» началось в 2015 году. В начале 2016-го Антимонопольный комитет наложил на российскую компанию штраф за злоупотребление доминирующим положением на рынке услуг по транзиту природного газа по территории Украины. «Газпром» проиграл апелляцию в украинских судах.
«Все, что было у Газпрома на территории Украины, было описано, арестовано и взыскано в государственный бюджет. Это свыше 100 млн грн, которые уже попали в украинский бюджет», — отметил министр.
Читайте также: Активы банков Украины выросли на 7 миллиардов гривен
Напомним, по решению Стокгольмского арбитража «Газпром» должен доплатить «Нафтогазу» 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
126
0
Оставьте свой комментарий