Раздел: Экономика
В НБУ назвали системно важные банки
В список системно важных банков на 2018 год вошли три самых крупных государственных банка Украины: ПриватБанк, Укрэксимбанк и Ощадбанк.
Национальный банк Украины назвал банки, банкротство или ненадлежащее функционирование которых может создать системные риски для финансовой системы страны. Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
Как отмечается, в список на 2018 год вошли три самых крупных государственных банка Украины: ПриватБанк, Укрэксимбанк и Ощадбанк.
Такое решение принято постановлением правления центрального банка № 161-рш от 20 марта 2018 года. Указанные банки имели статус системно важных в течение последних двух лет.
К системно важным банкам Национальный банк может применять усиленные пруденциальные требования, в частности повышенные нормативы ликвидности и капитала. Это соответствует общепринятой мировой практике.
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Также статус системно важного определяет особый режим надзора за банком. Порядок определения системно важных банков осуществляется на основании положения, утвержденного постановлением правления НБУ от 25 декабря 2014 №863.
Национальный банк Украины назвал банки, банкротство или ненадлежащее функционирование которых может создать системные риски для финансовой системы страны. Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
Как отмечается, в список на 2018 год вошли три самых крупных государственных банка Украины: ПриватБанк, Укрэксимбанк и Ощадбанк.
Такое решение принято постановлением правления центрального банка № 161-рш от 20 марта 2018 года. Указанные банки имели статус системно важных в течение последних двух лет.
К системно важным банкам Национальный банк может применять усиленные пруденциальные требования, в частности повышенные нормативы ликвидности и капитала. Это соответствует общепринятой мировой практике.
Читайте также: Стала известна стоимость пасхальной корзины в Украине
Также статус системно важного определяет особый режим надзора за банком. Порядок определения системно важных банков осуществляется на основании положения, утвержденного постановлением правления НБУ от 25 декабря 2014 №863.
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