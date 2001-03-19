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Раздел: Экономика  
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В НБУ назвали системно важные банки

В НБУ назвали системно важные банкиВ список системно важных банков на 2018 год вошли три самых крупных государственных банка Украины: ПриватБанк, Укрэксимбанк и Ощадбанк.

Национальный банк Украины назвал банки, банкротство или ненадлежащее функционирование которых может создать системные риски для финансовой системы страны. Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

Как отмечается, в список на 2018 год вошли три самых крупных государственных банка Украины: ПриватБанк, Укрэксимбанк и Ощадбанк.

Такое решение принято постановлением правления центрального банка № 161-рш от 20 марта 2018 года. Указанные банки имели статус системно важных в течение последних двух лет.

К системно важным банкам Национальный банк может применять усиленные пруденциальные требования, в частности повышенные нормативы ликвидности и капитала. Это соответствует общепринятой мировой практике.

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Также статус системно важного определяет особый режим надзора за банком. Порядок определения системно важных банков осуществляется на основании положения, утвержденного постановлением правления НБУ от 25 декабря 2014 №863.
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 Теги: НБУ, банки

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Сегодня, 11:21 » Автор: Богдан Процив
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