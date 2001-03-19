Раздел: Экономика
До конца недели ожидается подписание соглашения с Ryanair, - Гройсман
Крупнейший лоукостер Европы таки зайдет в Украину.
Премьер Владимир Гройсман на заседании правительства заявил, что подписание договора аэропорта "Борисполь" с ирландским лоукостером Ryanair ожидается до конца недели, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.
"Ожидаем, что к концу недели соглашение "Борисполия" с "Ryanair" будет подписано", - сказал он.
По его словам, "Борисполь" уже завершил переговоры с авиаперевозчиком.
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По словам премьера, по результатам переговоров "Борисполь" введет новую систему расценок, в соответствии с которой аэропортовые сборы будут снижены для всех авиакомпаний, что должно снизить стоимость билетов для пассажиров.
Премьер Владимир Гройсман на заседании правительства заявил, что подписание договора аэропорта "Борисполь" с ирландским лоукостером Ryanair ожидается до конца недели, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.
"Ожидаем, что к концу недели соглашение "Борисполия" с "Ryanair" будет подписано", - сказал он.
По его словам, "Борисполь" уже завершил переговоры с авиаперевозчиком.
Читайте также: В НБУ назвали системно важные банки
По словам премьера, по результатам переговоров "Борисполь" введет новую систему расценок, в соответствии с которой аэропортовые сборы будут снижены для всех авиакомпаний, что должно снизить стоимость билетов для пассажиров.
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