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Раздел: Экономика  
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В правительстве нашли способ наказать должников

В правительстве нашли способ наказать должниковВ планах создание автоматизированной компьютерной системы.

Министерство юстиции намерено внедрить систему ареста счетов должников, чтобы разработать автоматизированный процесс сбора и принудительного взыскания долга.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на eizvestia.com.

«Внедрение электронного ареста средств, находящихся на счетах должника в банках и других финансовых учреждениях, является одним из приоритетных шагов реформы принудительного исполнения решений и других органов, ведь Украина взяла обязательство перед МВФ о принятии закона, который автоматизирует процесс сбора и принудительно взыскания долга», — говорится в сообщении пресс-службы министерства, информируют Экономические Известия.

Сейчас исполнитель судебных решений (прежде всего, Государственная исполнительная служба), получает информацию о счетах должника, направив запрос в Государственную фискальную службу. Однако эти данные касаются только юридических лиц и физических лиц-предпринимателей. Получить информацию о счетах граждан возможно путем направления запросов ко всем банковских учреждениям страны по почте. В Минюсте утверждают, что из-за этого должники успевают вывести средства со счетов, а иногда постановление суда теряется и не поступает в банк.

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В планах — создание автоматизированной компьютерной системы, которая позволит суду после вынесения соответствующего решения в автоматическом режиме блокировать счета.

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 Теги: должник, Кабмин

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Сегодня, 19:07 » Автор: Едгар Букмирза
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