Раздел: Экономика
В правительстве нашли способ наказать должников
В планах создание автоматизированной компьютерной системы.
Министерство юстиции намерено внедрить систему ареста счетов должников, чтобы разработать автоматизированный процесс сбора и принудительного взыскания долга.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на eizvestia.com.
«Внедрение электронного ареста средств, находящихся на счетах должника в банках и других финансовых учреждениях, является одним из приоритетных шагов реформы принудительного исполнения решений и других органов, ведь Украина взяла обязательство перед МВФ о принятии закона, который автоматизирует процесс сбора и принудительно взыскания долга», — говорится в сообщении пресс-службы министерства, информируют Экономические Известия.
Сейчас исполнитель судебных решений (прежде всего, Государственная исполнительная служба), получает информацию о счетах должника, направив запрос в Государственную фискальную службу. Однако эти данные касаются только юридических лиц и физических лиц-предпринимателей. Получить информацию о счетах граждан возможно путем направления запросов ко всем банковских учреждениям страны по почте. В Минюсте утверждают, что из-за этого должники успевают вывести средства со счетов, а иногда постановление суда теряется и не поступает в банк.
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В планах — создание автоматизированной компьютерной системы, которая позволит суду после вынесения соответствующего решения в автоматическом режиме блокировать счета.
Министерство юстиции намерено внедрить систему ареста счетов должников, чтобы разработать автоматизированный процесс сбора и принудительного взыскания долга.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на eizvestia.com.
«Внедрение электронного ареста средств, находящихся на счетах должника в банках и других финансовых учреждениях, является одним из приоритетных шагов реформы принудительного исполнения решений и других органов, ведь Украина взяла обязательство перед МВФ о принятии закона, который автоматизирует процесс сбора и принудительно взыскания долга», — говорится в сообщении пресс-службы министерства, информируют Экономические Известия.
Сейчас исполнитель судебных решений (прежде всего, Государственная исполнительная служба), получает информацию о счетах должника, направив запрос в Государственную фискальную службу. Однако эти данные касаются только юридических лиц и физических лиц-предпринимателей. Получить информацию о счетах граждан возможно путем направления запросов ко всем банковских учреждениям страны по почте. В Минюсте утверждают, что из-за этого должники успевают вывести средства со счетов, а иногда постановление суда теряется и не поступает в банк.
Читайте также: Росгвардии поручат ответственную миссию по выселению должников
В планах — создание автоматизированной компьютерной системы, которая позволит суду после вынесения соответствующего решения в автоматическом режиме блокировать счета.
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