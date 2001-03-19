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Раздел: Экономика  
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Биткоин может стать единственной в мире валютой

Биткоин может стать единственной в мире валютойVisa отказалась обслуживать карты с поддержкой Bitcoin.

CEO Twitter Джек Дорси считает, что через десять лет биткоин обойдет по важности доллар и станет самой актуальной валютой в мире.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.

"В конечном итоге мир придет к единой валюте, интернет придет к единой валюте. Я лично считаю, что это будет биткоин", — сказал Дорси.

Несмотря на то, что в настоящий момент биткоин испытывает определенные проблемы, которые, по словам Дорси, мешают ему стать эффективным, дальнейшие разработки протокола приведут к качественным изменениям.

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"Пока он медленный и дорогой, но по мере роста числа пользователей все это уйдет. Есть новые технологии, которые делают блокчейн более доступным", — добавил он.
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 Теги: Биткоин, Visa, Bitcoin

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Сегодня, 21:01 » Автор: Едгар Букмирза
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