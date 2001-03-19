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Раздел: Экономика  
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В Украине вновь вырастут цены на газ

В Украине вновь вырастут цены на газС 1 апреля будут повышены на 9,8%.

С 1 апреля цены на газ для промышленности вырастут с 7896 грн до 8670 грн за тысячу кубометров.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

НАК Нафтогаз Украины с 1 апреля повышает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 9,8% по сравнению с мартом - до 8670 грн с 7896 грн за тысячу кубометров. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Сообщается, что максимальные цены на природный газ для промпотребителей с 1 апреля будут повышены на 9,8% - до 9543,6 гривни с 8889,6 гривни за тысячу кубометров.

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Ценовые предложения Нафтогаза дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов. Если покупатель не имеет задолженности перед компанией или будет приобретать не менее 50 тысяч кубометров газа в месяц, то для него устанавливается минимальная цена. Во всех других случаях применяется более высокая цена, объяснила пресс-служба.
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 Теги: Украина, газ

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Сегодня, 21:56 » Автор: Едгар Букмирза
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