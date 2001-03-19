Раздел: Экономика
В Украине вновь вырастут цены на газ
С 1 апреля будут повышены на 9,8%.
С 1 апреля цены на газ для промышленности вырастут с 7896 грн до 8670 грн за тысячу кубометров.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
НАК Нафтогаз Украины с 1 апреля повышает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 9,8% по сравнению с мартом - до 8670 грн с 7896 грн за тысячу кубометров. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Сообщается, что максимальные цены на природный газ для промпотребителей с 1 апреля будут повышены на 9,8% - до 9543,6 гривни с 8889,6 гривни за тысячу кубометров.
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Ценовые предложения Нафтогаза дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов. Если покупатель не имеет задолженности перед компанией или будет приобретать не менее 50 тысяч кубометров газа в месяц, то для него устанавливается минимальная цена. Во всех других случаях применяется более высокая цена, объяснила пресс-служба.
С 1 апреля цены на газ для промышленности вырастут с 7896 грн до 8670 грн за тысячу кубометров.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
НАК Нафтогаз Украины с 1 апреля повышает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 9,8% по сравнению с мартом - до 8670 грн с 7896 грн за тысячу кубометров. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Сообщается, что максимальные цены на природный газ для промпотребителей с 1 апреля будут повышены на 9,8% - до 9543,6 гривни с 8889,6 гривни за тысячу кубометров.
Читайте также: Цены за Интернет в Украине вырастут на 50%
Ценовые предложения Нафтогаза дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов. Если покупатель не имеет задолженности перед компанией или будет приобретать не менее 50 тысяч кубометров газа в месяц, то для него устанавливается минимальная цена. Во всех других случаях применяется более высокая цена, объяснила пресс-служба.
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