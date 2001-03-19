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В Украине вновь вырастут цены на газ

В Украине вновь вырастут цены на газ

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В Украине цены на газ для промышленности резко снизятся Цена на природный газ для промышленных потребителей с марта текущего года снизится почти на 1300 гривен.

Нафтогаз пообещал снизить цены для некоторых клиентов Начиная с весны 2018, цена на газ для некоторых потребителей упадет.

Какой будет цена газа с 1 марта НАК "Нафтогаз Украины" опубликовала новые ценовые предложения на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования, которые будут действовать с 1 марта 2016 года.