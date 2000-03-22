Раздел: Экономика
Скандальный застройщик купил украинские СМИ
Сделка полностью завершится к 1 апреля.
Миллиардер Мохаммад Захур продал англоязычное издание Kyiv Post одесскому миллионеру сирийского происхождения Аднану Кивану за более чем $ 3,5 млн.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на realist.online.
Точную цену он не указал, однако отметил, что существенный авансовый платеж уже прошел.
Взять комментарий у Кивана пока не удалось.
56-летний Киван — украинский бизнесмен сирийского происхождения. Его бизнес сосредоточен в южном портовом городе Одесса.
В 2012 году украинский Forbes оценил состояние Кивана в $95 млн. В 2016 году его строительная компания Kadorr Group, по имеющимся данным, оценивалась в $ 1 млрд. Компания построила около 30 жилых и коммерческих зданий в лучших районах Одессы, в том числе на берегу моря.
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У Кивана были проблемы с законом в 2017 году.
Служба безопасности Украины обвинила Кивана в финансировании поддерживаемых Россией сепаратистов, которые сражались с правительственными войсками Украины на Донбассе. Киван назвал обвинения «ерундой».
В ноябре СБУ обыскала офисы компаний Кивана, изъяв миллионы гривен наличными.
Миллиардер Мохаммад Захур продал англоязычное издание Kyiv Post одесскому миллионеру сирийского происхождения Аднану Кивану за более чем $ 3,5 млн.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на realist.online.
Точную цену он не указал, однако отметил, что существенный авансовый платеж уже прошел.
Взять комментарий у Кивана пока не удалось.
56-летний Киван — украинский бизнесмен сирийского происхождения. Его бизнес сосредоточен в южном портовом городе Одесса.
В 2012 году украинский Forbes оценил состояние Кивана в $95 млн. В 2016 году его строительная компания Kadorr Group, по имеющимся данным, оценивалась в $ 1 млрд. Компания построила около 30 жилых и коммерческих зданий в лучших районах Одессы, в том числе на берегу моря.
Читайте также: В Киеве скандальный сквер назовут в честь Героя Украины
У Кивана были проблемы с законом в 2017 году.
Служба безопасности Украины обвинила Кивана в финансировании поддерживаемых Россией сепаратистов, которые сражались с правительственными войсками Украины на Донбассе. Киван назвал обвинения «ерундой».
В ноябре СБУ обыскала офисы компаний Кивана, изъяв миллионы гривен наличными.
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