Раздел: Экономика
Стало известно условие открытия офиса Ryanair в Украине
Ryanair задумался об открытии представительства в Украине.
Ирландский лоукост-перевозчик Ryanair запустит рейсы из Украины в октябре, а в случае, если деятельность авиакомпании будет успешной, следующим шагом станет открытие представительского офиса в Украине.
Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на близкие к переговорному процессу источники.
"Если все "взлетит", и компания будет успешно работать, то следующим шагом будет открытие представительского офиса в Украине", - сказал собеседник агентства.
В Борисполе ожидают прирост пассажиропотока не менее чем на 100 тыс. человек, отметил источник. Всего в аэропорту прогнозируют годовой прирост пассажиропотока около 20%.
Он добавил, что в новом соглашении "перевозчик получил равные условия для начала работы в аэропорту Борисполь". В прошлом году из-за срыва переговоров с ним авиакомпания отказалась от планов по Украине.
Ранее в системе ирландской лоукост-авиакомпании Ryanair появились новые маршруты в графике и время отправления и прибытия из Украины в польские города. Известно также, что компания запустит 15 рейсов - из Киева и Львова в другие города Европы.
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Как известно, премьер-министр Владимир Гройсман 20 марта заявил, что ирландская лоукост-авиакомпания Ryanair успешно завершила переговоры с Международным аэропортом Борисполь и Министерством инфраструктуры. Ожидается, что к концу недели соглашение с Ryanair будет подписано.
Ирландский лоукост-перевозчик Ryanair запустит рейсы из Украины в октябре, а в случае, если деятельность авиакомпании будет успешной, следующим шагом станет открытие представительского офиса в Украине.
Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на близкие к переговорному процессу источники.
"Если все "взлетит", и компания будет успешно работать, то следующим шагом будет открытие представительского офиса в Украине", - сказал собеседник агентства.
В Борисполе ожидают прирост пассажиропотока не менее чем на 100 тыс. человек, отметил источник. Всего в аэропорту прогнозируют годовой прирост пассажиропотока около 20%.
Он добавил, что в новом соглашении "перевозчик получил равные условия для начала работы в аэропорту Борисполь". В прошлом году из-за срыва переговоров с ним авиакомпания отказалась от планов по Украине.
Ранее в системе ирландской лоукост-авиакомпании Ryanair появились новые маршруты в графике и время отправления и прибытия из Украины в польские города. Известно также, что компания запустит 15 рейсов - из Киева и Львова в другие города Европы.
Читайте также: Закон о платных дорогах подписан президентом
Как известно, премьер-министр Владимир Гройсман 20 марта заявил, что ирландская лоукост-авиакомпания Ryanair успешно завершила переговоры с Международным аэропортом Борисполь и Министерством инфраструктуры. Ожидается, что к концу недели соглашение с Ryanair будет подписано.
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