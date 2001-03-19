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Раздел: Экономика  
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Стало известно условие открытия офиса Ryanair в Украине

Стало известно условие открытия офиса Ryanair в УкраинеRyanair задумался об открытии представительства в Украине.

Ирландский лоукост-перевозчик Ryanair запустит рейсы из Украины в октябре, а в случае, если деятельность авиакомпании будет успешной, следующим шагом станет открытие представительского офиса в Украине.

Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на близкие к переговорному процессу источники.

"Если все "взлетит", и компания будет успешно работать, то следующим шагом будет открытие представительского офиса в Украине", - сказал собеседник агентства.

В Борисполе ожидают прирост пассажиропотока не менее чем на 100 тыс. человек, отметил источник. Всего в аэропорту прогнозируют годовой прирост пассажиропотока около 20%.

Он добавил, что в новом соглашении "перевозчик получил равные условия для начала работы в аэропорту Борисполь". В прошлом году из-за срыва переговоров с ним авиакомпания отказалась от планов по Украине.

Ранее в системе ирландской лоукост-авиакомпании Ryanair появились новые маршруты в графике и время отправления и прибытия из Украины в польские города. Известно также, что компания запустит 15 рейсов - из Киева и Львова в другие города Европы.

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Как известно, премьер-министр Владимир Гройсман 20 марта заявил, что ирландская лоукост-авиакомпания Ryanair успешно завершила переговоры с Международным аэропортом Борисполь и Министерством инфраструктуры. Ожидается, что к концу недели соглашение с Ryanair будет подписано.
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 Теги: Ryanair, офис

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Сегодня, 16:36 » Автор: Богдан Процив
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