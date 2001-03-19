Стало известно условие открытия офиса Ryanair в Украине

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Ryanair и Борисполь завершают переговоры Ryanair может начать полеты из Украины в 2018 году.

Ryanair может начать работать в Украине осенью 2018 года Глава Мининфраструктуры сообщил, что сейчас Ryanair находится в переговорном процессе с аэропортом Борисполь.