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Названы регионы Украины с самыми дорогими продуктами

Названы регионы Украины с самыми дорогими продуктамиНа уровень цены влияет уровень доходов населения.

На конец февраля 2018 года высокие цены на продукты были зафиксированы в Киеве и на Закарпатье. Далее идут Луганская, Одесская, Киевская и Черниговская обл.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.

"В Киеве самыми дорогими являются сало, рыба, яйца, яблоки, картофель, морковь и свекла. Закарпатцы дорого покупают свинину, сахар, масло подсолнечное и лук. На Киевщине гречневая крупа и говядина самая дорогая. На Луганщине - масло сливочное и капуста, в Одесской области - молоко и батон, на Буковине - рис и куриная тушка", - написал в Facebook директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

По его словам, самую дорогую в феврале говядину продавали в Киевской обл. - 133,8 грн за кг. Свинину - в Закарпатской, 123,2 грн за кг. Самую дорогую курятину можно было купить в Кировоградской обл. - 94,5 грн за кг. Жители столицы вынуждены были покупать дорогое сало и рыбу. Продукты стоили 110,7 и 72,4 грн за кг, соответственно.

"Самое дорогое молоко в феврале продавали в Одесской области - 24 гривны. Максимальная стоимость сметаны, 57,1 гривен, была зафиксирована в Херсонской области. Жителям Луганской области пришлось дорого, 39,3 гривен за килограмм, покупать сливочное масло", - добавил эксперт.

Дороже всего картофель, морковь и свеклу продавали в Киеве. Овощи стоили 8,3, 8,9, 9,6 грн за кг, соответственно. За 6,8 грн можно было купить килограмм капусты в Луганской или лука в Закарпатской обл. Рис дороже всего продавали в Черновицкой обл. - 26,5 грн. Самую дорогую гречку, 24,4 грн за кг, покупали жители Киевской обл. Максимальная стоимость сахара и подсолнечного масла была зафиксирована в Закарпатской обл. Стоили 18,8 и 36,6 грн соответственно.

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"На уровень цены в отдельных регионах влияет уровень доходов населения и конкуренция. Киевляне имеют самую высокую среднюю заработную плату в стране. Поэтому высокая цена обусловлена ​​более высоким уровнем платежеспособности. Что касается Закарпатья, то доходы его жителей растут быстрее, чем любого другого региона. Однако значительная разница в ценах между регионами указывает на сформирован внутренний рынок", - подытожил Дорошенко.
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 Теги: регионы, цены

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Сегодня, 22:32 » Автор: Едгар Букмирза
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