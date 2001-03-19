Раздел: Экономика
Украинцам будут выдавать кредиты по новым правилам
В 2018 году значительно увеличится выдача кредитов наличными.
В 2017 году рынок кредитования физических лиц, особенно в IV квартале, вырос на 40%. А в текущем году, считают банкиры, потребительские кредиты увеличатся еще на 50%.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на narodna-pravda.ua.
Представители банковского сектора уверены, что у украинцев низкое доверие к финансовым организациям, поскольку в нашей стране услугами кредитования пользуются лишь примерно 10% населения.
Банкиры считают, что в 2018 году значительно увеличится выдача кредитов наличными, ведь за пределами крупных городов недостаточно развитая инфраструктура для безналичных расчетов.
Расчитывают финансисты и на увеличение автомобильного кредитования.
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Кроме того, украинские банки внедряют дистанционное обслуживание клиентов через интернет, поскольку людям не нравится просиживать время в отделениях.
Напомним, двести двадцать шесть народных депутатов поддержали принятие закона о создании т.н. кредитного реестра украинского Нацбанка.
Создание такого реестра является условием сотрудничества с Международным валютным фондом и Европейским Союзом.
В 2017 году рынок кредитования физических лиц, особенно в IV квартале, вырос на 40%. А в текущем году, считают банкиры, потребительские кредиты увеличатся еще на 50%.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на narodna-pravda.ua.
Представители банковского сектора уверены, что у украинцев низкое доверие к финансовым организациям, поскольку в нашей стране услугами кредитования пользуются лишь примерно 10% населения.
Банкиры считают, что в 2018 году значительно увеличится выдача кредитов наличными, ведь за пределами крупных городов недостаточно развитая инфраструктура для безналичных расчетов.
Расчитывают финансисты и на увеличение автомобильного кредитования.
Читайте также: Украинцам пересчитают субсидию по новым правилам
Кроме того, украинские банки внедряют дистанционное обслуживание клиентов через интернет, поскольку людям не нравится просиживать время в отделениях.
Напомним, двести двадцать шесть народных депутатов поддержали принятие закона о создании т.н. кредитного реестра украинского Нацбанка.
Создание такого реестра является условием сотрудничества с Международным валютным фондом и Европейским Союзом.
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