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Раздел: Экономика  
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Порошенко пообещал «освободить» бизнес от вмешательства силовиков

Порошенко пообещал «освободить» бизнес от вмешательства силовиковЗакон будет принят в текущем году.

Закон о Национальном бюро финансовых расследований лишит правоохранительные органы возможности вмешиваться в деятельность бизнеса.

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил 24 марта в ходе торжеств по случаю 26-й годовщины деятельности СБУ.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.

"Зарегистрирован проект закона о Нацбюро финрасследований, которое избавит все другие правоохранительные органы, в т.ч. СБУ, НАБУ, Нацполицию, ГПУ возможности вмешиваться в деятельность бизнеса", - отметил президент.

По его словам, у НАБУ "останется такое право, если там (в бизнесе - ред.) задействованы средства госбюджета".

"Если ты работаешь на рынке - незачем правоохранительным органам вмешиваться в работу украинских предпринимателей", - добавил он.

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Порошенко выразил надежду, что закон будет принят в текущем году и "даст возможность открыть новую страницу в отношениях власти и бизнеса".
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 Теги: Закон, Порошенко, бизнес

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Сегодня, 23:20 » Автор: Едгар Букмирза
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