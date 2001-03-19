Кличко рассказал, сколько инвестиций привлек за время работы мэром Киева

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Киев пока не готов к отопительному сезону.

Киевская власть планирует в 2016 году привлечь в город около 10 млрд грн инвестиций, что в 5,9 раза больше по сравнению с предыдущим годом, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.