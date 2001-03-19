» » Кличко рассказал, сколько инвестиций привлек за время работы мэром Киева
Раздел: Экономика  
0

Кличко рассказал, сколько инвестиций привлек за время работы мэром Киева

Кличко рассказал, сколько инвестиций привлек за время работы мэром КиеваКличко рассказал о проектах, которые уже успешно внедрены.

Глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко заявляет, что 60% от всех инвестиций в Украину за последние 3 года были сделаны именно в экономику Киева.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на finance.ua.

“60% инвестиций в Украину за последние 3 года “пришли” именно в Киев. Я всегда представляю себя персональным защитником иностранного бизнеса, который вкладывает деньги в Киев. У каждого крупного инвестора есть мои персональные контакты. И при необходимости – могут обратиться ко мне за помощью” – отметил Кличко.

“Мы сегодня в столице делаем все для создания благоприятного инвестиционного климата. Потому что все понимают: без инвестиций город развиваться не будет”, – сказал Кличко.

Кличко рассказал о проектах, которые уже успешно внедрены или реализуются в столице. Прежде всего – система “Умный город”. В рамках которой, в частности, реализован проект “Электронный бюджет города”, позволяющий отслеживать все поступления и расходы столичного бюджета.

Также уже работают системы электронных закупок и петиций, система “Безопасный город”, началась реализация проекта e-health.

Председатель КГГА напомнил, что при поддержке норвежцев в столице создан iHub. Это современный хаб, где могут работать разработчики технологий в различных сферах. Также в столице был открыт Smart city Hub.

Читайте также: Кличко рассказал, сколько километров дорог отремонтируют в Киеве


Напомним, международная выставка недвижимости MIPIM-2018 состоялась в Каннах (Франция) с 13 по 16 марта. В ходе конференции мэр Киева Виталий Кличко представил проекты, в реализации которых могут принять участие иностранные инвесторы.

В частности, это строительство Канатной дороги от Арки Дружбы народов до Труханова острова, строительство горнолыжного комплекса для активного всесезонного отдыха “Пирогово”, строительство медицинского центра и частного учебного заведения, а также – проект промышленного парка “Киевская бизнес-гавань”.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Кличко, Киев, инвестиции

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 22:37 » Автор: Едгар Букмирза
     385
     0

Похожие новости по теме

Кличко рассказал о готовности Киева к зиме Кличко рассказал о готовности Киева к зиме

Киев пока не готов к отопительному сезону.

Кличко рассказал, как обстоят дела с подготовкой к отопительному сезону Кличко рассказал, как обстоят дела с подготовкой к отопительному сезону

По словам мэра, подготовка практически сорвана.

Кличко рассчитывает привлечь в столицу в шесть раз больше инвестиций Кличко рассчитывает привлечь в столицу в шесть раз больше инвестиций

Киевская власть планирует в 2016 году привлечь в город около 10 млрд грн инвестиций, что в 5,9 раза больше по сравнению с предыдущим годом, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Кличко рассказал, сколько денег украли за 11 лет в «Киевпастрансе» Кличко рассказал, сколько денег украли за 11 лет в «Киевпастрансе»

Сумма задолженности предприятия на данный момент составляет 1,3 млрд грн.

Кличко признал, что в киевском бюджете нет денег Кличко признал, что в киевском бюджете нет денег

Мэр намерен обратиться в Министерство финансов Украины.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх