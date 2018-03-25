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Раздел: Экономика  
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В Кабмине рассказали, как пересчитают пенсии украинцам

В Кабмине рассказали, как пересчитают пенсии украинцамМинсоцполитики все еще разрабатывает соответствующий механизм.

Размер пенсий для тех, кто выполнил требования по стажу, однако имел низкую зарплату, будет пересмотрен.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

Минсоцполитики все еще разрабатывает соответствующий механизм, однако скорее всего низкие пенсии повысят за счет их "привязки" к минимальным зарплатам. В 2018 году украинцы в возрасте от 65 лет, которые заработали 30 лет (женщины) и 35 лет (мужчины) стажа, имеют право получать пенсию не ниже 40% от минимальной. Чиновники планируют увеличить пенсии за счет роста минимальной заработной платы.

Следующее повышение зарплаты будет более значительным, и в результате гарантированный размер пенсий увеличится (сейчас 40% от минимальной зарплаты - 1489 гривен).

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"Мы не говорим об изменении формулы, мы говорим о механизмах повышения роли стажа. Это можно сделать через гарантированный размер пенсии для тех, кто имеет стаж 30-35 лет. Эта норма введена в январе этого года. Сейчас это изменение было незначительным, но когда в следующий раз будет повышение минимальной зарплаты, пенсии вырастут более значительно", - рассказал Николай Шамбир.

При этом замминистра отмечает, что повышение произойдет уже в следующем году.
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 Теги: Кабмин, Украина, пенсии

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25-03-2018, 23:29 » Автор: Едгар Букмирза
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