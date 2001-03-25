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Раздел: Экономика  
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Украинские ТЭЦ и ТЭС экономят антрацит

Украинские ТЭЦ и ТЭС экономят антрацитЗапасов дефицитного угля антрацитовой группы на складах ТЭС в Украине чуть более 410 тысяч тонн, а газового угля – 870 тысяч тонн.

Запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний (ТЭС) Украины в период с 19 по 26 марта сократились на 6,9% (на 102,9 тыс. тонн) – до 1 млн 384,4 тысяч тонн.

Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом сообщает в понедельник, 26 марта, Интерфакс-Украина со ссылкой на оперативные данные Министерства энергетики и угольной промышленности.

За этот период запасы углей антрацитовой группы уменьшились на 16,5% (на 81,8 тысяч тонн) – до 414 тысяч тонн, газовой группы – на 2,1% (на 21,1 тысяч тонн), до 970,4 тысяч тонн.

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Кроме того, запасы угля на складах теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) Украины за неделю выросли на 2,6% (на 6,9 тыс. тонн) – до 275,6 тыс. тонн. В частности, запасы угля антрацита выше показателя 19 марта на 2,1% (на 4,5 тысяч тонн) – до 218,9 тыс. тонн, газовой – на 4,2% (на 2,3 тыс. тонн), до 56,6 тыс. тонн.
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 Теги: уголь, запасы

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Сегодня, 13:02 » Автор: Богдан Процив
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