Раздел: Экономика
Госдолг Украины увеличился почти до $77 млрд
При этом прямой внешний долг за месяц сократился на 370 млн долларов до 38,46 млрд долларов.
Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в феврале текущего года увеличился на 0,7%, или на 0,54 млрд долларов до 76,76 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщает Министерство финансов, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Українські Новини.
Как отмечается, государственный и гарантированный государством долг на конец февраля составил 2 068,61 млрд гривен, или 76,76 млрд долларов против 2 134,94 млрд гривен, или 76,22 млрд долларов месяцем ранее.
Общий размер прямого госдолга по состоянию на 28 февраля составил 1 781,33 млрд гривен (66,10 млрд долларов) против 1 832,95 млрд гривен, или 65,44 млрд долларов месяцем ранее.
При этом прямой внешний долг за месяц сократился на 370 млн долларов до 38,46 млрд долларов, тогда как прямой внутренний долг сократился на 0,42 млрд гривен до 744,96 млрд гривен (а в долларовом эквиваленте вырос до 27,64 млрд долларов).
Читайте также: Выросли тарифы на электроэнергию для промышленности
Гарантированный государством долг на 28 февраля составил 287,28 млрд гривен, или 10,66 млрд долларов.
Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в феврале текущего года увеличился на 0,7%, или на 0,54 млрд долларов до 76,76 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщает Министерство финансов, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Українські Новини.
Как отмечается, государственный и гарантированный государством долг на конец февраля составил 2 068,61 млрд гривен, или 76,76 млрд долларов против 2 134,94 млрд гривен, или 76,22 млрд долларов месяцем ранее.
Общий размер прямого госдолга по состоянию на 28 февраля составил 1 781,33 млрд гривен (66,10 млрд долларов) против 1 832,95 млрд гривен, или 65,44 млрд долларов месяцем ранее.
При этом прямой внешний долг за месяц сократился на 370 млн долларов до 38,46 млрд долларов, тогда как прямой внутренний долг сократился на 0,42 млрд гривен до 744,96 млрд гривен (а в долларовом эквиваленте вырос до 27,64 млрд долларов).
Читайте также: Выросли тарифы на электроэнергию для промышленности
Гарантированный государством долг на 28 февраля составил 287,28 млрд гривен, или 10,66 млрд долларов.
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