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Госдолг Украины увеличился почти до $77 млрд

Госдолг Украины увеличился почти до $77 млрдПри этом прямой внешний долг за месяц сократился на 370 млн долларов до 38,46 млрд долларов.

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в феврале текущего года увеличился на 0,7%, или на 0,54 млрд долларов до 76,76 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщает Министерство финансов, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Українські Новини.

Как отмечается, государственный и гарантированный государством долг на конец февраля составил 2 068,61 млрд гривен, или 76,76 млрд долларов против 2 134,94 млрд гривен, или 76,22 млрд долларов месяцем ранее.

Общий размер прямого госдолга по состоянию на 28 февраля составил 1 781,33 млрд гривен (66,10 млрд долларов) против 1 832,95 млрд гривен, или 65,44 млрд долларов месяцем ранее.

При этом прямой внешний долг за месяц сократился на 370 млн долларов до 38,46 млрд долларов, тогда как прямой внутренний долг сократился на 0,42 млрд гривен до 744,96 млрд гривен (а в долларовом эквиваленте вырос до 27,64 млрд долларов).

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Гарантированный государством долг на 28 февраля составил 287,28 млрд гривен, или 10,66 млрд долларов.
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 Теги: госдолг, деньги

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Сегодня, 16:14 » Автор: Богдан Процив
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