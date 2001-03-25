Раздел: Экономика
Fitch прогнозирует рост экономики Украины
Экономическая активность будет постепенно восстанавливаться за счет внутреннего спроса.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило прогноз роста экономики Украины в 2018 году на уровне 3,2% и прогнозирует ускорение роста ВВП в 2019 году на 3,7%.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.
Fitch отмечает, что в 2017 году экономика Украины продолжала демонстрировать небольшое восстановление, и оценивает рост ВВП по итогам года на 2%.
"Нерешенные конфликты на востоке Украины, вероятно, сильно повлияют на перспективы восстановления, тогда как отсутствие доступа к ресурсам Донецка и Луганска будет по-прежнему негативно влиять на показатели эффективности", - говорится в сообщении.
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Также отмечается, что украинское правительство находится под давлением сложной программы реформ, проведение которых является условием предоставления Международным валютным фондом внешнего финансирования.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило прогноз роста экономики Украины в 2018 году на уровне 3,2% и прогнозирует ускорение роста ВВП в 2019 году на 3,7%.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.
Fitch отмечает, что в 2017 году экономика Украины продолжала демонстрировать небольшое восстановление, и оценивает рост ВВП по итогам года на 2%.
"Нерешенные конфликты на востоке Украины, вероятно, сильно повлияют на перспективы восстановления, тогда как отсутствие доступа к ресурсам Донецка и Луганска будет по-прежнему негативно влиять на показатели эффективности", - говорится в сообщении.
Читайте также: Fitch спрогнозировало экономику Украины на следующий год
Также отмечается, что украинское правительство находится под давлением сложной программы реформ, проведение которых является условием предоставления Международным валютным фондом внешнего финансирования.
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