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Раздел: Экономика  
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Fitch прогнозирует рост экономики Украины

Fitch прогнозирует рост экономики УкраиныЭкономическая активность будет постепенно восстанавливаться за счет внутреннего спроса.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило прогноз роста экономики Украины в 2018 году на уровне 3,2% и прогнозирует ускорение роста ВВП в 2019 году на 3,7%.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.

Fitch отмечает, что в 2017 году экономика Украины продолжала демонстрировать небольшое восстановление, и оценивает рост ВВП по итогам года на 2%.

"Нерешенные конфликты на востоке Украины, вероятно, сильно повлияют на перспективы восстановления, тогда как отсутствие доступа к ресурсам Донецка и Луганска будет по-прежнему негативно влиять на показатели эффективности", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что украинское правительство находится под давлением сложной программы реформ, проведение которых является условием предоставления Международным валютным фондом внешнего финансирования.
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 Теги: Fitch, Украина, экономика

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Сегодня, 23:10 » Автор: Едгар Букмирза
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