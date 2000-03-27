Раздел: Экономика
Расходы украинцев в Польше увеличились
Больше украинцев тратили в Польше только немцы.
Расходы украинцев в Польше в 2017 году увеличились на 8% по сравнению с 2016 годом.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на unn.com.ua.
Так, согласно данным Главного статистического управления Польши, в прошлом году украинские потребители увеличили розничную торговлю в Польше до 7,7 млрд злотых, что на 8% больше, чем в 2016 году. В четвертом квартале 2017 года украинцы потратили 2,1 млрд злотых.
Однако, по средним затратам, которые понесли представители отдельных стран во время одного визита в Польшу, то рекордные суммы потратили украинцы. Во время одного визита в четвертом квартале 2017 года украинцы оставляли 777 злотых (около 230 долларов), а немцы - 424 злотых (123 доллара).
Читайте также: В Польше двое украинцев погибли в ДТП
Напомним, Институт национальной памяти Польши получит тысячи документов из украинских архивов на тему так называемой польской операции НКВД.
Расходы украинцев в Польше в 2017 году увеличились на 8% по сравнению с 2016 годом.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на unn.com.ua.
Так, согласно данным Главного статистического управления Польши, в прошлом году украинские потребители увеличили розничную торговлю в Польше до 7,7 млрд злотых, что на 8% больше, чем в 2016 году. В четвертом квартале 2017 года украинцы потратили 2,1 млрд злотых.
Однако, по средним затратам, которые понесли представители отдельных стран во время одного визита в Польшу, то рекордные суммы потратили украинцы. Во время одного визита в четвертом квартале 2017 года украинцы оставляли 777 злотых (около 230 долларов), а немцы - 424 злотых (123 доллара).
Читайте также: В Польше двое украинцев погибли в ДТП
Напомним, Институт национальной памяти Польши получит тысячи документов из украинских архивов на тему так называемой польской операции НКВД.
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