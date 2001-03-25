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Раздел: Экономика  
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В Украине будет новый контроль качества продуктов

В Украине будет новый контроль качества продуктовЗа нарушение новых правил предусмотрены штрафные санкции на сумму до 70 000 грн.

В Украине с 4 апреля заработает новая система контроля качества и безопасности пищевых продуктов. Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Как отмечается, с этого дня вступит в силу закон О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровья и благополучия животных.

Новый документ создаст условия для обеспечения качества и безопасности пищевой продукции для потребителей и устанавливает четкие и прозрачные процедуры проверок. Это позволит свести к минимуму коррупционные риски и поспособствует развитию честной конкуренции.

В сообщении подчеркивается, что предприятия будут проверять в зависимости от степени риска для жизни и здоровья людей. Например, в магазине, где продается упакованная продукция длительного хранения, рисков меньше, чем в магазине, где продается свежее мясо.

Также, по новому закону, инспекторы Госпотребслужбы будут осуществлять проверки, согласно акту проверки. Этот документ должен содержать исчерпывающую информацию о количестве вопросов для проверки и должен быть публичным.

За нарушение новых правил предусмотрены штрафные санкции на сумму до 70 000 грн - в зависимости от правонарушения.

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Если будут обнаружены факторы, представляющие угрозу для жизни и здоровья человека, инспектор сможет временно приостановить производство или обращение продуктов или кормов.
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 Теги: продукты, качество, контроль

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Сегодня, 13:28 » Автор: Богдан Процив
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