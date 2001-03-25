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Раздел: Экономика  
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McDonald's предложит в Украине новую услугу

McDonald's предложит в Украине новую услугу Посетитель сможет заказывать блюда на кассе, а потом ждать заказ за столиком.

Компания МакДональдз Юкрейн Лтд. (Киев), развивающее в Украине американскую сеть ресторанов быстрого питания McDonald's, планирует в 2018 году внедрить в новых ресторанах опцию подачи персоналом заказа к столику. Об этом сообщил генеральный директор украинского отделения Гжегож Хмелярский, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"К концу 2018 года 12 заведений McDonald's предложат опыт будущего, из них четыре – это новые рестораны, которые сразу будут иметь новый формат. Остальные восемь – это заведения, которые уже работают и будут переоборудованы", - заявил он.

Как пояснил Хмелярский, новый формат ресторанов предусматривает внедрение опции подачи персоналом заказа к столику.

"Обслуживание за столиками – это революция в McDonald's, поскольку McDonald's всегда был заведением самообслуживания. В McDonald's с опытом будущего посетитель заказывает блюда на кассе, а потом ждет заказ за столиком. Сотрудник идентифицирует посетителя с помощью специального устройства и приносит ему блюда", - отметил он.

Как уточнил Хмелярский, первый ресторан с услугой обслуживания столиков планируется к открытию в июне текущего года, однако локацию объекта пока не разглашают.

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Кроме того, обязательным элементом новых ресторанов McDonald's станут терминалы самообслуживания, с помощью которых посетители смогут сделать заказ и оплатить его с помощью карты или наличными на кассе, а потом забрать блюда в зоне выдачи.
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 Теги: McDonald's, официанты

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Сегодня, 16:48 » Автор: Богдан Процив
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