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Стало известно, сколько Украина потеряет от строительства Керченского моста

Стало известно, сколько Украина потеряет от строительства Керченского моста

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Заказчик назвал полную стоимость Керченского моста Эта сумма почти на 380 миллионов рублей меньше, чем рассчитывали российские власти.