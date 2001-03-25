Раздел: Экономика
Стало известно, сколько Украина потеряет от строительства Керченского моста
Никаких согласований со стороны России по строительству переправы и ввода ее в эксплуатацию не было.
Украина потеряет от строительства и запуска моста через Керченский пролив десятки миллионов гривен. Никаких согласований со стороны РФ по поводу моста не было.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
Потери Украины от строительства и дальнейшего введения в эксплуатацию Керченской переправы исчисляются десятками миллионов гривен. Об этом сегодня, 27 марта, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.
"Убытки несутся. Это десятки миллионов гривен, по предварительным подсчетам. С политической точки зрения, я вижу, что это мост, который соединит украинский Крым и украинскую Кубань", - отметил Омелян.
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Напомним, строители завершили сборку пролетов автодорожной части Керченского моста из Крыма в соседнюю Россию.
Украина потеряет от строительства и запуска моста через Керченский пролив десятки миллионов гривен. Никаких согласований со стороны РФ по поводу моста не было.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
Потери Украины от строительства и дальнейшего введения в эксплуатацию Керченской переправы исчисляются десятками миллионов гривен. Об этом сегодня, 27 марта, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.
"Убытки несутся. Это десятки миллионов гривен, по предварительным подсчетам. С политической точки зрения, я вижу, что это мост, который соединит украинский Крым и украинскую Кубань", - отметил Омелян.
Читайте также: Стало известно, сколько Украина уже получила газа из ЕС
Напомним, строители завершили сборку пролетов автодорожной части Керченского моста из Крыма в соседнюю Россию.
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