Раздел: Экономика
Газпром отказывается выполнять решение Стокгольмского арбитража
Оба решения Стокгольмского арбитража являются окончательными и обжалованию не подлежат.
Российский «Газпром» отказывается выполнять решения Стокгольмского арбитража относительно поставки и транзита газа через Украину, сообщила пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины» по итогам переговоров с «Газпромом», состоявшихся на прошлой неделе.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на hvylya.net.
«Газпром» дал понять, что российская газовая монополия отказывается возобновлять поставки в Украину, как это предусмотрено решением Стокгольмского арбитража от декабря прошлого года, и отказывается подтвердить выплату $2,6 млрд согласно решению арбитража по транзитному контракту от февраля текущего года», — отметили в «Нафтогазе».
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По данным «Нафтогаза», на переговорах представители «Газпрома» озвучили желание внести в контракты с «Нафтогазом» поправки, противоречащие решениям международного арбитража, или же расторгнуть контракты с украинской компанией. «Нафтогаз» считает такую позицию неприемлемой и отклонил предложения «Газпрома», — отмечают в НАК.
Стороны договорились провести еще один раунд переговоров в апреле.
«Отказ «Газпрома» соблюдать действующие решения важного и уважаемого международного коммерческого арбитража ставит под серьезные сомнения надежность «Газпрома» как партнера европейской газовой отрасли», — резюмирует главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Российский «Газпром» отказывается выполнять решения Стокгольмского арбитража относительно поставки и транзита газа через Украину, сообщила пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины» по итогам переговоров с «Газпромом», состоявшихся на прошлой неделе.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на hvylya.net.
«Газпром» дал понять, что российская газовая монополия отказывается возобновлять поставки в Украину, как это предусмотрено решением Стокгольмского арбитража от декабря прошлого года, и отказывается подтвердить выплату $2,6 млрд согласно решению арбитража по транзитному контракту от февраля текущего года», — отметили в «Нафтогазе».
Читайте также: Гройсман сообщил, сколько Газпром должен Украине
По данным «Нафтогаза», на переговорах представители «Газпрома» озвучили желание внести в контракты с «Нафтогазом» поправки, противоречащие решениям международного арбитража, или же расторгнуть контракты с украинской компанией. «Нафтогаз» считает такую позицию неприемлемой и отклонил предложения «Газпрома», — отмечают в НАК.
Стороны договорились провести еще один раунд переговоров в апреле.
«Отказ «Газпрома» соблюдать действующие решения важного и уважаемого международного коммерческого арбитража ставит под серьезные сомнения надежность «Газпрома» как партнера европейской газовой отрасли», — резюмирует главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
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