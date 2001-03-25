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Раздел: Экономика  
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Цены на нефть перешли к снижению

Цены на нефть перешли к снижениюЦены снижаются на фоне повышения запасов топлива в США.

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 28 марта. Об этом свидетельствуют оперативные данные биржевых торгов.

Так, цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:50 по киевскому времени подешевела на $0,54 (0,78%), до $68,92 за баррель, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

В свою очередь нефть WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась на $0,56 (0,55%) – до $64,69 за баррель.

Цены снижаются на фоне повышения запасов топлива в США. Так, по данным Американского института нефти (API), за неделю к 23 марта запасы нефти выросли на 5,321 млн баррелей, – до 430,6 млн, – в то время как аналитики ожидали прироста лишь на 1 млн.

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Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге выросли на 1,655 млн баррелей. При этом запасы бензина снизились на 5,799 млн, дистиллятов – на 2,23 млн.
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 Теги: нефть, цены

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Сегодня, 10:33 » Автор: Богдан Процив
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