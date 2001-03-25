Доход свыше миллиона гривен задекларировали более тысячи украинцев

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Глава Миндоходов и сборов во время брифинга заявил о том, что в прошлом году украинцы задекларировали доходов на сумму в 48 млрд. грн. Всего декларации о доходах подало около 630 тыс. граждан. Министр обратил внимание на то, что обще количество доходов, которое составило 48 млрд. грн., превысило предыдущие показатели на 11