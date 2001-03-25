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Раздел: Экономика  
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Доход свыше миллиона гривен задекларировали более тысячи украинцев

Доход свыше миллиона гривен задекларировали более тысячи украинцевБольшая часть самых богатых украинцев находятся в Киеве – 409 человек, или почти 40% от общего количества.

С начала декларационной кампании в Украине доходы свыше 1 млн гривен задекларировал 1061 человек. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной фискальной службы, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

"Доходы в сумме свыше 1 млн гривен задекларированы 1061 гражданином, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких граждан возросло более чем на 50%", - сказано в сообщении.

Отмечается, что наибольшее количество граждан, которые задекларировали больше миллиона гривен доходов, учитывается в Киеве - 409 человек, или почти 40% от общего количества.

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Согласно оперативным данным, большинство граждан декларировали полученный доход в виде заработной платы, общая сумма которого составила около 4,1 млрд гривен. Доходы от унаследованного или полученного в подарок имущества составили 2,1 млрд гривен; от продажи движимого или недвижимого имущества - 1,1 млрд гривен; при получении других доходов - 2,1 млрд гривен и при получении иностранных доходов - 400,6 млн гривен.
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 Теги: декларации, доходы

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Сегодня, 13:32 » Автор: Богдан Процив
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