Раздел: Экономика
Кабмин отложил подорожание газа для населения
Правительство уже не первый год ведет переговоры с МВФ о цене на природный газ для населения.
Кабинет министров Украины до 1 июня 2018 года оставил цену на природный газ и теплокоммунэнерго (ТКЭ) на уровне 4 942 гривен за тыс. куб. м. Для конечного потребителя (населения) цена с НДС и другими сборами составит 6,958 грн за куб. м.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на delo.ua.
Кабмин на два месяца продлил специальные обязательства НАК "Нафтогаз Украины", его дочерних компаний и региональных поставщиков газа поставлять населению и ТКЭ природный газ по действующим сейчас тарифам.
Данный вопрос был внесен как дополнительный и министры одобрили его с трехдневной доработкой.
Согласно взятым обязательствам, правительство должно каждые полгода пересматривать цену на газ для населения — в зависимости от изменений цен на газовом хабе NCG (Германия). Специальная формула пересмотра прописана в постановлении №187, действие которого сегодня продлили министры.
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Однако в 2017 году правительство отказалось пересматривать цену, опасаясь повышения. Взамен Кабмин предложил МВФ несколько вариантов новой формулы ценообразования на газ для украинцев. В фонде все варианты отвергли.
Кабинет министров Украины до 1 июня 2018 года оставил цену на природный газ и теплокоммунэнерго (ТКЭ) на уровне 4 942 гривен за тыс. куб. м. Для конечного потребителя (населения) цена с НДС и другими сборами составит 6,958 грн за куб. м.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на delo.ua.
Кабмин на два месяца продлил специальные обязательства НАК "Нафтогаз Украины", его дочерних компаний и региональных поставщиков газа поставлять населению и ТКЭ природный газ по действующим сейчас тарифам.
Данный вопрос был внесен как дополнительный и министры одобрили его с трехдневной доработкой.
Согласно взятым обязательствам, правительство должно каждые полгода пересматривать цену на газ для населения — в зависимости от изменений цен на газовом хабе NCG (Германия). Специальная формула пересмотра прописана в постановлении №187, действие которого сегодня продлили министры.
Читайте также: Цена на газ для населения с апреля может вырасти на 62%
Однако в 2017 году правительство отказалось пересматривать цену, опасаясь повышения. Взамен Кабмин предложил МВФ несколько вариантов новой формулы ценообразования на газ для украинцев. В фонде все варианты отвергли.
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