» » Итальянский лоукост открывает новый рейс из Киева
Раздел: Экономика  
0

Итальянский лоукост открывает новый рейс из Киева

Итальянский лоукост открывает новый рейс из КиеваПервый рейс Киев-Болонья состоится 22 июня 2018 года и будет выполняться каждую субботу и воскресенье.

Итальянский лоукост Ernest Airlines объявил об открытии нового направления из аэропорта Киев. К существующим маршрутам в Милан и Неаполь добавляется рейс Киев-Болонья, сообщает пресс-служба столичного аэропорта в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Аргумент в пользу Болоньи - близость к морю, также из Болоньи удобно добираться скоростным поездом в красивые города страны: Флоренцию, Верону, Милан, Падую, Мантую, Виченцу и Рим. Билет на поезд во Флоренцию стоит всего 15 евро, а поезда Флоренция - Болонья следуют с интервалом каждые 15 минут. Совсем недалеко от Болоньи находится Венеция", - рассказал представитель аэропорта Болоньи Франциско Цезари.

Отмечено, что первый рейс в Болонью состоится 22 июня 2018 года и будет выполняться каждую субботу и воскресенье на Airbus A319 (141 мест) и A320 (180 мест). Стоимость билета составит от 49 евро.

Читайте также: Украинцы уменьшили потребление бензина

"Украина является очень важным рынком для нашей авиакомпании. Мы получаем много запросов от украинских пассажиров, проживающих в Италии на увеличение числа недельных рейсов и открытия новых направлений. Например, Болонья-Киев является одним из маршрутов, который пока недоступен, но важен не только для иммигрантов, проживающих в этой области, но и для всех украинцев, которые хотят провести свой отдых на берегу Адриатического моря", - отметил коммерческий директор авиакомпании Ernest Ильза Джело.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: лоукостер, Киев, рейс

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:32 » Автор: Богдан Процив
     1029
     0

Похожие новости по теме

Ernest Airlines увеличит число рейсов из Италии в Киев и Львов Ernest Airlines увеличит число рейсов из Италии в Киев и Львов

С 19 декабря появятся дополнительные рейсы во Львов на маршрутах Бергамо-Львов и Неаполь-Львов.

Открывается новый авиарейс из Львова в Милан Открывается новый авиарейс из Львова в Милан

После Львова, рейс в Милан откроют и из Киева.

Лоукостер запускает рейсы из Украины по 50 евро Лоукостер запускает рейсы из Украины по 50 евро

В стоимость перелета входит ручная кладь до 10 кг.

Итальянская авиакомпания открывает из Львова шесть рейсов Итальянская авиакомпания открывает из Львова шесть рейсов

Вскоре итальянская авиакомпания Ernest Airlines, объявит о новых рейсах из Львова.

Wizz Air запустил новый рейс из Киева Wizz Air запустил новый рейс из Киева

В субботу 1 июля 171 пассажир вылетел первым рейсом из Киева в Варшаву на одном из новых Airbus A320.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх