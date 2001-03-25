Раздел: Экономика
Итальянский лоукост открывает новый рейс из Киева
Первый рейс Киев-Болонья состоится 22 июня 2018 года и будет выполняться каждую субботу и воскресенье.
Итальянский лоукост Ernest Airlines объявил об открытии нового направления из аэропорта Киев. К существующим маршрутам в Милан и Неаполь добавляется рейс Киев-Болонья, сообщает пресс-служба столичного аэропорта в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Аргумент в пользу Болоньи - близость к морю, также из Болоньи удобно добираться скоростным поездом в красивые города страны: Флоренцию, Верону, Милан, Падую, Мантую, Виченцу и Рим. Билет на поезд во Флоренцию стоит всего 15 евро, а поезда Флоренция - Болонья следуют с интервалом каждые 15 минут. Совсем недалеко от Болоньи находится Венеция", - рассказал представитель аэропорта Болоньи Франциско Цезари.
Отмечено, что первый рейс в Болонью состоится 22 июня 2018 года и будет выполняться каждую субботу и воскресенье на Airbus A319 (141 мест) и A320 (180 мест). Стоимость билета составит от 49 евро.
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"Украина является очень важным рынком для нашей авиакомпании. Мы получаем много запросов от украинских пассажиров, проживающих в Италии на увеличение числа недельных рейсов и открытия новых направлений. Например, Болонья-Киев является одним из маршрутов, который пока недоступен, но важен не только для иммигрантов, проживающих в этой области, но и для всех украинцев, которые хотят провести свой отдых на берегу Адриатического моря", - отметил коммерческий директор авиакомпании Ernest Ильза Джело.
Итальянский лоукост Ernest Airlines объявил об открытии нового направления из аэропорта Киев. К существующим маршрутам в Милан и Неаполь добавляется рейс Киев-Болонья, сообщает пресс-служба столичного аэропорта в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Аргумент в пользу Болоньи - близость к морю, также из Болоньи удобно добираться скоростным поездом в красивые города страны: Флоренцию, Верону, Милан, Падую, Мантую, Виченцу и Рим. Билет на поезд во Флоренцию стоит всего 15 евро, а поезда Флоренция - Болонья следуют с интервалом каждые 15 минут. Совсем недалеко от Болоньи находится Венеция", - рассказал представитель аэропорта Болоньи Франциско Цезари.
Отмечено, что первый рейс в Болонью состоится 22 июня 2018 года и будет выполняться каждую субботу и воскресенье на Airbus A319 (141 мест) и A320 (180 мест). Стоимость билета составит от 49 евро.
Читайте также: Украинцы уменьшили потребление бензина
"Украина является очень важным рынком для нашей авиакомпании. Мы получаем много запросов от украинских пассажиров, проживающих в Италии на увеличение числа недельных рейсов и открытия новых направлений. Например, Болонья-Киев является одним из маршрутов, который пока недоступен, но важен не только для иммигрантов, проживающих в этой области, но и для всех украинцев, которые хотят провести свой отдых на берегу Адриатического моря", - отметил коммерческий директор авиакомпании Ernest Ильза Джело.
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