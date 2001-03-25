В Минфине рассказали, как незаконно уходят деньги на содержание налоговой милиции

Так, в год на этот орган уходят колоссальные суммы.



Налоговая милиция уже больше года находится вне закона, однако продолжает финансироваться за счет государственных средств.



Об этом сегодня во время первой встречи "Строим свободную экономику: есть ли в ней место силовым органам?" в рамках проекта Policy Talks заявил министр финансов Украины Александр Данилюк. Об этом пишет



В частности, по его словам, Налоговая милиция все еще продолжает финансироваться не смотря на то, что она более года находится вне правовых норм закона.



"Экономика стала заложником правоохранительной системы... Налоговая милиция, этот орган находится больше, чем год вне закона, хотя до сих пор на него выделяются средства... В этом году будет выделено 1 млрд грн", - заявил он.



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Также он добавил, что в частности, эта структура предопределяет препятствия для запуска Службы финансовых расследований.



"В прошлом году мы потратили 36 млрд гривен на обеспечение деятельности правоохранительных органов", - отметил министр. При этом министр подчеркнул, что сейчас есть все необходимые предпосылки для создания нового правоохранительного органа в Украине.



"Есть требование общества, есть требование бизнеса, который должен развиваться и платить налоги... Также должна быть и политическая воля, и профессиональная команда, которая этим занимается (созданием и функционированием Службы финансовых расследований, - ред.)", - отметил глава Минфина. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Налоговая милиция уже больше года находится вне закона, однако продолжает финансироваться за счет государственных средств.Об этом сегодня во время первой встречи "Строим свободную экономику: есть ли в ней место силовым органам?" в рамках проекта Policy Talks заявил министр финансов Украины Александр Данилюк. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК В частности, по его словам, Налоговая милиция все еще продолжает финансироваться не смотря на то, что она более года находится вне правовых норм закона."Экономика стала заложником правоохранительной системы... Налоговая милиция, этот орган находится больше, чем год вне закона, хотя до сих пор на него выделяются средства... В этом году будет выделено 1 млрд грн", - заявил он.Также он добавил, что в частности, эта структура предопределяет препятствия для запуска Службы финансовых расследований."В прошлом году мы потратили 36 млрд гривен на обеспечение деятельности правоохранительных органов", - отметил министр. При этом министр подчеркнул, что сейчас есть все необходимые предпосылки для создания нового правоохранительного органа в Украине."Есть требование общества, есть требование бизнеса, который должен развиваться и платить налоги... Также должна быть и политическая воля, и профессиональная команда, которая этим занимается (созданием и функционированием Службы финансовых расследований, - ред.)", - отметил глава Минфина.



