» » В "Богдане" объяснили, почему покупали российские двигатели
Раздел: Экономика  
0

В "Богдане" объяснили, почему покупали российские двигатели

В "Богдане" объяснили, почему покупали российские двигателиКорпорация "Богдан" начала программу импортозамещения в 2013 году.

В автомобильной корпорации "Богдан" заявили, что до конца 2017 года покупали в России тяговые электродвигатели для украинских троллейбусов, потому выполняли обязательства по старому контракту, как "ответственный партнер".

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на radiosvoboda.org.

"Мы не отказываемся от того, что в прошлом устанавливали российские двигатели. Они были завезены по контрактам, подписанным еще до 2014 года, и как ответственный партнер мы вынуждены были выполнять обязательства по договорам", - сказано в сообщении.

В компании отмечают, что корпорация "Богдан" начала программу импортозамещения в 2013 году, а переговоры с украинским заводом "Электротяжмаш", который теперь должен поставлять двигатели для троллейбусов вместо российского ПЭМЗ, стартовали год назад.

"Что касается программы импортозамещения, ее реализация началась еще в 2013 году. А в 2014, после начала военной агрессии России, мы значительно активизировали ее, понимая, что этого требуют политические, экономические и моральные факторы... ", - говорится в заявлении.

Читайте также: У Кличко объяснили, почему в Киеве перестали белить деревья

""Богдан" и "Электротяжмаш" договорились о сотрудничестве еще год назад. Но следует понимать, что это закрытая внутренняя информация, которая смогла стать публичной только после того, как харьковское предприятие убедилось, что сможет выработать нужные корпорации комплектующие достойного качества в полном объеме и в нужные сроки", - добавили в "Богдане".

Также там отметили, что долго искали альтернативного поставщика тяговых электродвигателей в противовес Псковского завода.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Богдан, российские двигатели, скандал

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 22:43 » Автор: Едгар Букмирза
     907
     0

Похожие новости по теме

В Черкассах будут производить грузовики «МАЗ» В Черкассах будут производить грузовики «МАЗ»

Корпорация "Богдан", один из ведущих украинский автопроизводителей, заключила соглашение с Минским автомобильным заводом (МАЗ, Беларусь).

Киевский метрополитен купил российские двигатели по двойной цене Киевский метрополитен купил российские двигатели по двойной цене

ООО Вагон Трейдинг, у которого и были куплены вагоны, зарегистрировано в 2014 году на киевлянина Алексея Шаповалова в его квартире.

«Мотор Сич» продолжает поставлять двигатели для российских военных вертолетов - СМИ «Мотор Сич» продолжает поставлять двигатели для российских военных вертолетов - СМИ

Поставки в этом году будут на уровне прошлого года.

Корпорация «Богдан» готова обратиться в Европейский суд Корпорация «Богдан» готова обратиться в Европейский суд

Самая крупная автомобильная корпорация в Украине жалуется на постоянные проверки, и собирается обратиться в европейский суд, если не сможет добиться правды в украинском суде. Автомобильная корпорация "Богдан", оценивающая как противоправные и безосновательные действия украинских контролирующих и фискальных органов в отношении

Украинские троллейбусы выходят на российский рынок Украинские троллейбусы выходят на российский рынок

Украинская транспортная корпорация "Богдан" получила крупный заказ от правительства РФ на сумму более 100 миллионов долларов. Теперь украинские троллейбусы будут производиться в России. В декабре прошлого года корпорация "Богдан" сертифицировала в России низкопольный 12-метровый троллейбус, собранный на мощностях российской


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх