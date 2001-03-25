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Раздел: Экономика  
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Ryanair задумался об открытии базы с украинскими инженерами

Ryanair задумался об открытии базы с украинскими инженерамиRyanair хочет создать центр техобслуживания самолетов в Украине с украинскими инженерами.

Ирландский лоукостер Ryanair намерен в перспективе инвестировать средства в создание в Украине базы по техническому обслуживанию и ремонту (ТОиР) его самолетов, которая станет одной из дочерних структур авиакомпании.

Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом рассказал генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири в интервью ЦТС.

"Мы ищем возможность инвестировать в создание в Украине центра технического обслуживания наших самолетов. Наш флот постоянно растет, а это значит, что требуется больше мощностей для выполнения его технического обслуживания", - сообщил О'Лири.

Также он считает, что, в случае создания дочерней ТОиР компании Ryanair в Украине, целесообразно будет здесь трудоустроить именно украинских специалистов.

"У нас есть несколько баз ТО, в том числе в польском Вроцлаве и литовском Каунасе. Там у нас работает немало украинских техников и инженеров, мы слышим хорошие отзывы о них. В Украине есть хорошая школа подготовки авиационных кадров. Мы в них нуждаемся, и думаю, было бы логично воспользоваться компетенцией местных специалистов и украинским потенциалом", - поделился планами ирландский топ-менеджер.

Следует отметить, что уже сейчас на европейских базах технического обслуживания и ремонта самолетов Ryanair работает не менее 20% авиатехников из Украины - особенно много наших соотечественников трудится в Польше. Более 10% специалистов на базе ТОиР Ryanair в Литве - также граждане Украины.

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Ранее О'Лири сообщал, что Ryanair планирует создать в Украине свой дата-центр для хранения и обработки данных в котором будут работать украинские IT-специалисты.
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 Теги: Ryanair

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Сегодня, 09:51 » Автор: Богдан Процив
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