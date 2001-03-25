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Раздел: Экономика  
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Украинский экспорт превысил импорт

Украинский экспорт превысил импортЗамедление роста экспорта связано с уменьшением объема производства.

В феврале 2018 года Украина профицит текущего платежного баланса составил $9 млн в сравнении с дефицитом $74 млн за февраль 2017 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины (НБУ), передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

Профицит платежного баланса с начала 2018 года составил $128 млн против $152 за аналогичный период прошлого года.

Платежный баланс Украины в феврале был сведен с профицитом на сумму $252 млн. Однако из-за его дефицита в январе по результатам двух месяцев сальдо сводного платежного баланса осталось отрицательным - $197 млн.

Отмечается, что международные резервы по состоянию на начало марта практически не изменились в сравнении с их уровнем на начало февраля и составляют $18,4 млрд.

В феврале рост экспорта товаров замедлился почти до 11% в годовом измерении.

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Рост импорта товаров также замедлился до 9,5% в годовом измерении преимущественно за счет энергоносителей и продукции химической промышленности.
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 Теги: экспорт, импорт

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Сегодня, 14:23 » Автор: Богдан Процив
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