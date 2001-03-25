Раздел: Экономика
МВФ может дать очередной кредит, но при одном условии
В связи с приближающимися выборами, стране срочно необходимы финансовые вливания
Международный валютный фонд готов предоставить Украине новый кредит при условии, что правительство пересмотрит тарифы на газ, передает Хроника.инфо со ссылкой на УРА-Информ.
Сообщается, что руководство страны еще в 2016 году поставило свою подпись под реализаций "дорожной карты" кредитования, где основным условием для продолжения поставки финансовых траншей был пересмотр текущих тарифов на газ.
В Европе требуют, чтобы официальный Киев урегулировал цены на газ для населения по рыночным стандартам и нормам, которые уже существуют в ЕС.
В Украине постепенно закрывается окно для проведения реформ, приближается процесс выборов, а реформы затормаживаются. Очевидно, что стране срочно необходимы финансовые вливания для активизации процесса реформирования государственных институтов и сфер экономики.
Новости по теме: Евросоюз выдал Украине очередной кредит
На данный момент Кабинет министров определил ценовую политику еще на два месяца в официальной резолюции, опубликованной в пятницу.
Международный валютный фонд готов предоставить Украине новый кредит при условии, что правительство пересмотрит тарифы на газ, передает Хроника.инфо со ссылкой на УРА-Информ.
Сообщается, что руководство страны еще в 2016 году поставило свою подпись под реализаций "дорожной карты" кредитования, где основным условием для продолжения поставки финансовых траншей был пересмотр текущих тарифов на газ.
В Европе требуют, чтобы официальный Киев урегулировал цены на газ для населения по рыночным стандартам и нормам, которые уже существуют в ЕС.
В Украине постепенно закрывается окно для проведения реформ, приближается процесс выборов, а реформы затормаживаются. Очевидно, что стране срочно необходимы финансовые вливания для активизации процесса реформирования государственных институтов и сфер экономики.
Новости по теме: Евросоюз выдал Украине очередной кредит
На данный момент Кабинет министров определил ценовую политику еще на два месяца в официальной резолюции, опубликованной в пятницу.
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