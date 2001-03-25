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Раздел: Экономика  
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МВФ может дать очередной кредит, но при одном условии

МВФ может дать очередной кредит, но при одном условииВ связи с приближающимися выборами, стране срочно необходимы финансовые вливания

Международный валютный фонд готов предоставить Украине новый кредит при условии, что правительство пересмотрит тарифы на газ, передает Хроника.инфо со ссылкой на УРА-Информ.

Сообщается, что руководство страны еще в 2016 году поставило свою подпись под реализаций "дорожной карты" кредитования, где основным условием для продолжения поставки финансовых траншей был пересмотр текущих тарифов на газ.

В Европе требуют, чтобы официальный Киев урегулировал цены на газ для населения по рыночным стандартам и нормам, которые уже существуют в ЕС.

В Украине постепенно закрывается окно для проведения реформ, приближается процесс выборов, а реформы затормаживаются. Очевидно, что стране срочно необходимы финансовые вливания для активизации процесса реформирования государственных институтов и сфер экономики.

Новости по теме: Евросоюз выдал Украине очередной кредит

На данный момент Кабинет министров определил ценовую политику еще на два месяца в официальной резолюции, опубликованной в пятницу.
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 Теги: МВФ, газ

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Сегодня, 10:22 » Автор: Максим Проксин
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