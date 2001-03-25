Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

МВФ может дать очередной кредит, но при одном условии

МВФ может дать очередной кредит, но при одном условии

Похожие новости по теме

Евросоюз выдал Украине очередной кредит ЕС выделил второй транш в 600 миллионов евро.

ЕС в очередной раз пообещал дать кредит Украине ЕС в очередной раз обещает выделить кредит Украине, однако на протяжении двух месяцев этого так и не произошло. Совет Европейского Союза по иностранным намерен в Понедельник, 14 Апреля 2014, утвердить выделение Украине 1 млрд евро финансовой помощи. Об этом говорится в повестке дня заседания Совета ЕС 14-15 апреля.