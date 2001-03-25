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Раздел: Экономика  
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Платежный баланс Украины вернулся в "плюс"

Платежный баланс Украины вернулся в "плюс"Импорт продолжал расти.

Платежный баланс в феврале 2018 года сведен с профицитом 252 миллиона долларов, тогда как месяцем ранее был зафиксирован дефицит 449 миллионов долларов.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.

Соответствующие предварительные данные обнародованы на официальном сайте Национального банка.

За два месяца текущего года дефицит платежного баланса составил 197 млн долларов, что на 13,97% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

По данным центробанка, профицит текущего счета в феврале по сравнению с январем упал в 13,2 раза и составил 9 млн долларов. Всего за первые два месяца 2018 года профицит текущего счета составил 128 млн долларов, что на 15,79% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

НБУ при этом отмечает в феврале ухудшение показателей экспорта ряда товарных групп, несмотря на сохранение благоприятной ценовой конъюнктуры для черных металлов, руд и зерновых.

По данным центробанка, соответствующая динамика была обусловлена замедлением роста объемов производства в отдельных отраслях и осложнением транспортных перевозок из-за неблагоприятных погодных условий.

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В свою очередь импорт продолжал расти, преимущественно за счет энергоносителей и продукции химической промышленности.

Поступления по финансовому счету в феврале составили 243 млн долларов против 568 млн долларов оттока месяцем ранее. По данным НБУ приток средств связан с активизацией покупки нерезидентами государственных гривневых долговых ценных бумаг.
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 Теги: Платежный баланс, рост

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Сегодня, 18:46 » Автор: Едгар Букмирза
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