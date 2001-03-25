Раздел: Экономика
Стало известно, кому в Украине пересчитают пенсии
Перерасчет будет проводиться автоматически.
С 1 апреле автоматически пересчитают пенсию работающим пенсионерам.
Об этом рассказала заместитель Председателя правления Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко, пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
"Данный перерасчет касается исключительно тех, кто после выхода на пенсию продолжал работать, приобретал страховой стаж, но в свое время не обратился или пока не обратился в органы Фонда. Это — стандартный перерасчет, который проводился, начиная с 1 января 2004 года и был предусмотрен для работающих пенсионеров каждые два года", — отметила Ирина Ковпашко.
Раньше чтобы был проведен перерасчет работающий пенсионер должен был обратиться с соответствующим заявление в управление Пенсионного фонда. С 1 апреля таким пенсионерам перерасчет будет проводиться автоматически, и им не нужно обращаться в Пенсионный фонд с заявлением.
Перерасчет будет касаться тех лиц, которые по состоянию на 1 марта 2018 получили дополнительный страховой стаж 24 месяца, или на эту дату прошло не менее двух лет после назначения или предыдущего перерасчета пенсии.
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"Во время тестирования оборудования, с помощью которого будет осуществляться перерасчет, мы увидели, что действительно есть немало людей, которые приобретали страховой стаж, но к нам не обращались. В дальнейшем такой перерасчет будет проводиться автоматически каждый год 1 апреля", — подчеркнула зампредседателя правления.
С 1 апреле автоматически пересчитают пенсию работающим пенсионерам.
Об этом рассказала заместитель Председателя правления Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко, пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
"Данный перерасчет касается исключительно тех, кто после выхода на пенсию продолжал работать, приобретал страховой стаж, но в свое время не обратился или пока не обратился в органы Фонда. Это — стандартный перерасчет, который проводился, начиная с 1 января 2004 года и был предусмотрен для работающих пенсионеров каждые два года", — отметила Ирина Ковпашко.
Раньше чтобы был проведен перерасчет работающий пенсионер должен был обратиться с соответствующим заявление в управление Пенсионного фонда. С 1 апреля таким пенсионерам перерасчет будет проводиться автоматически, и им не нужно обращаться в Пенсионный фонд с заявлением.
Перерасчет будет касаться тех лиц, которые по состоянию на 1 марта 2018 получили дополнительный страховой стаж 24 месяца, или на эту дату прошло не менее двух лет после назначения или предыдущего перерасчета пенсии.
Читайте также: Стало известно, когда украинцам пересчитают субсидии
"Во время тестирования оборудования, с помощью которого будет осуществляться перерасчет, мы увидели, что действительно есть немало людей, которые приобретали страховой стаж, но к нам не обращались. В дальнейшем такой перерасчет будет проводиться автоматически каждый год 1 апреля", — подчеркнула зампредседателя правления.
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