Раздел: Экономика
Миклош назвал главное препятствие для инвестиций в Украину
Кроме того, по его мнению, не может быть здоровой экономики без открытия рынка сельскохозяйственной земли.
Инвестициям в Украине, в частности иностранным, мешает отсутствие надлежащей защиты прав собственности.
Такое мнение выразил экс-вице-премьер Словакии, глава Стратегической группы советников по поддержке реформ, главный экономический советник премьер-министра Украины Иван Миклош, пишет Хроника.инфо со ссылкой на finance.ua.
«Самое большое препятствие для инвестиций, в частности для иностранных – очень плохая защита прав собственности. Это нужно решить», – отметил Миклош.
Он считает, что также необходимо добиться прогресса в приватизации госкомпаний и провести реформу государственных предприятий.
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Эксперт отметил и необходимость доведения до завершения реформы в энергетическом секторе страны.
Инвестициям в Украине, в частности иностранным, мешает отсутствие надлежащей защиты прав собственности.
Такое мнение выразил экс-вице-премьер Словакии, глава Стратегической группы советников по поддержке реформ, главный экономический советник премьер-министра Украины Иван Миклош, пишет Хроника.инфо со ссылкой на finance.ua.
«Самое большое препятствие для инвестиций, в частности для иностранных – очень плохая защита прав собственности. Это нужно решить», – отметил Миклош.
Он считает, что также необходимо добиться прогресса в приватизации госкомпаний и провести реформу государственных предприятий.
Читайте также: Госстат подсчитал количество инвестиций в Украину
Эксперт отметил и необходимость доведения до завершения реформы в энергетическом секторе страны.
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