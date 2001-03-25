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Раздел: Экономика  
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Миклош назвал главное препятствие для инвестиций в Украину

Миклош назвал главное препятствие для инвестиций в УкраинуКроме того, по его мнению, не может быть здоровой экономики без открытия рынка сельскохозяйственной земли.

Инвестициям в Украине, в частности иностранным, мешает отсутствие надлежащей защиты прав собственности.

Такое мнение выразил экс-вице-премьер Словакии, глава Стратегической группы советников по поддержке реформ, главный экономический советник премьер-министра Украины Иван Миклош, пишет Хроника.инфо со ссылкой на finance.ua.

«Самое большое препятствие для инвестиций, в частности для иностранных – очень плохая защита прав собственности. Это нужно решить», – отметил Миклош.

Он считает, что также необходимо добиться прогресса в приватизации госкомпаний и провести реформу государственных предприятий.

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Эксперт отметил и необходимость доведения до завершения реформы в энергетическом секторе страны.
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 Теги: Миклош, инвестиции, экономика

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Сегодня, 22:37 » Автор: Едгар Букмирза
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