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Раздел: Экономика  
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Как изменится перерасчет пенсий для работающих пенсионеров

Как изменится перерасчет пенсий для работающих пенсионеровПерерасчет будет проводиться только для тех пенсионеров, которые трудоустроены легально и за них уплачиваются страховые взносы.

С 1 апреля нынешнего года перерасчет пенсий для работающих пенсионеров в Украине будет проводиться автоматически.

Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом говорится в ответе Пенсионного фонда Украины на официальный запрос "Апострофа".

"Органы Пенсионного фонда Украины с 1 апреля без обращения лица будут осуществлять перерасчеты пенсий тем пенсионерам, которые на 1 марта года, в котором осуществляется перерасчет (сейчас это 2018 год, - "Апостроф"), получили право на перерасчет", - говорится в документе.

Нововведения в процедуре перерасчета обусловлены изменениями от 3 октября 2017 года, внесенными в закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (№1058).

Отметим, что перерасчет будет проводиться только для тех пенсионеров, которые трудоустроены легально и за них уплачиваются страховые взносы.

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Кроме того, в ведомстве рассказали, что законом предусмотрено осуществление перерасчета пенсий, "если застрахованное лицо после назначения пенсии продолжало работать и получило не менее 24 месяцев страхового стажа". Также в Пенсионном фонде заявляют, что с 1 апреля пересчет будет проводиться "на наиболее выгодных условиях: с учетом только страхового стажа или страхового стажа и заработной платы".
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 Теги: пенсии, перерасчет

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Сегодня, 11:43 » Автор: Богдан Процив
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