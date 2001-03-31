Раздел: Экономика
Глава НАПК выступил против деклараций от активистов
Во время брифинга Мангул заявил, что НАПК выступает за отмену обязательства подавать декларации активистами-антикоррупционерами.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции поддерживает активистов-антикоррупционеров и выступает за отмену обязательствами подачи ими деклараций. Об этом заявил новый глава НАПК Александр Мангул на брифинге по итогам завершения очередного этапа подачи электронных деклараций, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Радио Свобода.
"К сожалению, Верховная Рада до 1 апреля не смогла принять закон об отмене электронного декларирования для активистов-антикоррупционеров", - отметил он.
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31 марта в полночь завершился очередной этап подачи электронных деклараций. По данным НАПК, подано 816 509 ежегодных деклараций за 2017 год.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции поддерживает активистов-антикоррупционеров и выступает за отмену обязательствами подачи ими деклараций. Об этом заявил новый глава НАПК Александр Мангул на брифинге по итогам завершения очередного этапа подачи электронных деклараций, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Радио Свобода.
"К сожалению, Верховная Рада до 1 апреля не смогла принять закон об отмене электронного декларирования для активистов-антикоррупционеров", - отметил он.
Читайте также: Как изменится перерасчет пенсий для работающих пенсионеров
31 марта в полночь завершился очередной этап подачи электронных деклараций. По данным НАПК, подано 816 509 ежегодных деклараций за 2017 год.
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