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Раздел: Экономика  
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Глава НАПК выступил против деклараций от активистов

Глава НАПК выступил против деклараций от активистовВо время брифинга Мангул заявил, что НАПК выступает за отмену обязательства подавать декларации активистами-антикоррупционерами.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции поддерживает активистов-антикоррупционеров и выступает за отмену обязательствами подачи ими деклараций. Об этом заявил новый глава НАПК Александр Мангул на брифинге по итогам завершения очередного этапа подачи электронных деклараций, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Радио Свобода.

"К сожалению, Верховная Рада до 1 апреля не смогла принять закон об отмене электронного декларирования для активистов-антикоррупционеров", - отметил он.

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31 марта в полночь завершился очередной этап подачи электронных деклараций. По данным НАПК, подано 816 509 ежегодных деклараций за 2017 год.
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 Теги: активисты, декларации

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Сегодня, 13:23 » Автор: Богдан Процив
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