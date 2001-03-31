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Раздел: Экономика  
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Почти четверть украинцев работают в теневой экономике, - Госстат

Почти четверть украинцев работают в теневой экономике, - ГосстатНетрудоустроенных официально 22,9 процента украинцев.

В прошлом году 22,9% украинцев работали в теневом секторе экономики, то есть без официального оформления. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Госстатистики.

В частности, по данным ведомства, в 2017 году количество неформально занятого населения в возрасте 15-70 лет достигала 3 695 600 человек, или 22,9% от общего количества занятого населения соответствующего возраста.

При этом в неофициальном секторе экономики было задействовано 1 514 700 женщин, или 19,5% от всего занятого населения и 2 180 900 мужчин, или 26%.

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В городах неформальная занятость меньше - на них пришлось 15,3% неофициально работающих украинцев, в то время как по сельской местности этот показатель достигает 39,6%.
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 Теги: теневая экономика, трудоустройство, украинцы

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Сегодня, 14:53 » Автор: Богдан Процив
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