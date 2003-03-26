В Украине утвердили порядок отчетности о сделках с недвижимостью

Реализация постановления позволяет усовершенствовать контроль за уплатой сбора и обеспечит полноту его поступлений в государственный бюджет.



Кабинетом министров на заседании утверждено постановление «Некоторые вопросы отчетности по сбору на обязательное государственное пенсионное страхование».



Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, пишет



Так, нотариусы ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, обязаны представлять органам Пенсионного фонда по месту расположения государственной нотариальной конторы или рабочего места частного нотариуса отчет о заключенных договорах купли-продажи недвижимого имущества и уплате сбора на обязательное государственное пенсионное страхование по утвержденной форме.



При этом нотариальное удостоверение договоров купли-продажи недвижимого имущества осуществляется при наличии документального подтверждения уплаты сбора с операций купли-продажи недвижимого имущества.



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Установлено, что при удостоверении договоров купли-продажи недвижимого имущества нотариус осуществляет проверку уплаты покупателем сбора и истребует соответствующие документы. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Кабинетом министров на заседании утверждено постановление «Некоторые вопросы отчетности по сбору на обязательное государственное пенсионное страхование».Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, пишет Хроника.инфо со ссылкой на interfax.com.ua Так, нотариусы ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, обязаны представлять органам Пенсионного фонда по месту расположения государственной нотариальной конторы или рабочего места частного нотариуса отчет о заключенных договорах купли-продажи недвижимого имущества и уплате сбора на обязательное государственное пенсионное страхование по утвержденной форме.При этом нотариальное удостоверение договоров купли-продажи недвижимого имущества осуществляется при наличии документального подтверждения уплаты сбора с операций купли-продажи недвижимого имущества.Установлено, что при удостоверении договоров купли-продажи недвижимого имущества нотариус осуществляет проверку уплаты покупателем сбора и истребует соответствующие документы.



