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Раздел: Экономика  
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Министр рассказал о нюансах введения монетизации субсидий

Министр рассказал о нюансах введения монетизации субсидийМинистр привел два примера конкретных направлений, по которым ведомство планирует новшества.

Министр соцполитики Андрей Рева рассказал о том, что сейчас разрабатываются изменения в системе начисления субсидий.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на real-vin.com.

Во-первых, есть идея снизить нормы потребления, которые покрывает субсидия. На сегодня она составляет 5 кубических метров газа в месяц на отопление одного квадратного метра жилплощади.

Рева привел пример нежелания людей, которые получают субсидии, участвовать в софинансировании утепления многоэтажек, создавших ОСББ. Так как им это сегодня невыгодно. Утеплен дом или нет, они благодаря субсидии платят одинаково мало. При уменьшении же нормы доля их оплаты возрастет, тогда, чтобы не платить больше, им станет выгодно иметь утепленный дом.

Второе новшество, которое разрабатывают в министерстве - монетизация субсидий. Рева привел пример. Сельский дом на 60 квадратов, хозяйка - пенсионерка с пенсией в 1500 гривен. Сегодня при норме в 5 кубов газа, отопление ей обходится примерно в 2100 гривен (60 х 5 х 6.9). Из них она со своей пенсии платит примерно 100 гривен (5% от пенсии), остальные две тысячи покрываются за счет субсидии.

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Цель такая - дать этой женщине 2 тысячи на руки, чтобы она сама заплатила за газ. Зачем?. Тогда она будет заинтересована уменьшить потребление газа на обогрев своего ома и сэкономленную разницу оставить себе на другие нужды. От этого выиграет как она, так и государство.
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 Теги: Министр, монетизация

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Сегодня, 20:42 » Автор: Едгар Букмирза
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