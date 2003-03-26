Раздел: Экономика
В Украине растут долги за жилищно-коммунальные услуги
Задолженность населения продолжает расти.
В Украине у населения растут долги за жилищно-коммунальные услуги.
Об этом сообщила Государственная службы статистики, пишет Хроника.инфо со ссылкой на vedomosti-ua.com.
Отмечается, что на конец февраля 2018 года задолженность населения по оплате за поставки природного газа составила 16,4 миллиарда гривен.
"На конец февраля 2018 года задолженность населения по оплате за поставки природного газа составила 16,4 миллиарда гривен, за централизованное отопление и снабжение горячей водой — 14,4 миллиарда гривен",— говорится в сообщении.
Также известно, что долг за квартирную плату по состоянию на 1 марта 2018 года увеличился до 3,8 миллиарда гривен.
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"В феврале 2018 года населением страны оплачено за жилищно-коммунальные услуги 10,3 миллиарда гривен, что составляет чуть более 75% начисленных за этот период сумм. За поставки электроэнергии 3 миллиарда гривен",— добавили в пресс-службе ведомства.
В Украине у населения растут долги за жилищно-коммунальные услуги.
Об этом сообщила Государственная службы статистики, пишет Хроника.инфо со ссылкой на vedomosti-ua.com.
Отмечается, что на конец февраля 2018 года задолженность населения по оплате за поставки природного газа составила 16,4 миллиарда гривен.
"На конец февраля 2018 года задолженность населения по оплате за поставки природного газа составила 16,4 миллиарда гривен, за централизованное отопление и снабжение горячей водой — 14,4 миллиарда гривен",— говорится в сообщении.
Также известно, что долг за квартирную плату по состоянию на 1 марта 2018 года увеличился до 3,8 миллиарда гривен.
Читайте также: В Украине растут долги за коммуналку
"В феврале 2018 года населением страны оплачено за жилищно-коммунальные услуги 10,3 миллиарда гривен, что составляет чуть более 75% начисленных за этот период сумм. За поставки электроэнергии 3 миллиарда гривен",— добавили в пресс-службе ведомства.
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