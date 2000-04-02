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Раздел: Экономика  
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Air Malta намерена возобновить полеты в Киев

Air Malta намерена возобновить полеты в КиевЦена билета по самому дешевому тарифу стартует от $190 в обе стороны.

Авиакомпания Air Malta намерена возобновить регулярные рейсы из Мальты в Киев с 19 июня, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

Air Malta - авиакомпания Мальтийских островов, осуществляет сообщение между Мальтой и более чем 35 крупными городами Европы и Средиземного моря.

Согласно информации компании, рейсы будут выполняться по вторникам в международный аэропорт Борисполь, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Продолжительность рейса составит около трех часов. Цена билета по самому дешевому тарифу стартует от $190 в обе стороны.
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 Теги: Air Malta, рейсы

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Сегодня, 11:48 » Автор: Богдан Процив
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