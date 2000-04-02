Раздел: Экономика
Air Malta намерена возобновить полеты в Киев
Цена билета по самому дешевому тарифу стартует от $190 в обе стороны.
Авиакомпания Air Malta намерена возобновить регулярные рейсы из Мальты в Киев с 19 июня, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Air Malta - авиакомпания Мальтийских островов, осуществляет сообщение между Мальтой и более чем 35 крупными городами Европы и Средиземного моря.
Согласно информации компании, рейсы будут выполняться по вторникам в международный аэропорт Борисполь, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс-Украина.
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Продолжительность рейса составит около трех часов. Цена билета по самому дешевому тарифу стартует от $190 в обе стороны.
Авиакомпания Air Malta намерена возобновить регулярные рейсы из Мальты в Киев с 19 июня, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Air Malta - авиакомпания Мальтийских островов, осуществляет сообщение между Мальтой и более чем 35 крупными городами Европы и Средиземного моря.
Согласно информации компании, рейсы будут выполняться по вторникам в международный аэропорт Борисполь, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Читайте также: Социальные инспекторы буду проверять квартиры украинцев
Продолжительность рейса составит около трех часов. Цена билета по самому дешевому тарифу стартует от $190 в обе стороны.
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