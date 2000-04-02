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Раздел: Экономика  
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НБУ увеличит лимит операций, подлежащих проверке

НБУ увеличит лимит операций, подлежащих проверкеРабота над законом продолжается.

В Национальном банке анонсировали увеличение лимита обязательного финансового мониторинга операций вдвое - до 300 тысяч гривен.

Об этом сообщил директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза, пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.

Согласно законодательству, Нацбанк обязан осуществлять мониторинг подозрительных финансовых операций на предмет отмывания средств, финансирования терроризма и торговли оружием.

Сейчас действует норма, обязывающая НБУ проверять операции на сумму свыше 150 тысяч гривен на предмет совершения незаконных действий, уклонения от налогообложения или причастности к терроризму.

Увеличение лимита для обязательного мониторинга финансовых операций состоится в ходе утверждения четвертой европейской директивы.

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"Мы надеемся, что закон с соответствующими изменениями парламент утвердит в ближайшее время", - сообщил Береза.
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 Теги: НБУ, закон, лимит

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Сегодня, 18:52 » Автор: Едгар Букмирза
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